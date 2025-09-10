|
Streda 10.9.2025
Meniny má Oleg
Denník - Správy
|
10. septembra 2025
Opozícia hovorí o ohrození Slovenska, drony nad Poľskom sú podľa nej jasným varovaním aj pre nás – VIDEO
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) považuje ruské drony nad Poľskom za jasné varovanie. Ak boli drony nad Poľsko ...
10.9.2025 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) považuje ruské drony nad Poľskom za jasné varovanie. Ak boli drony nad Poľsko vyslané úmyselne, podľa progresívcov ide o jasný akt agresie. Podotkli, že stále jestvuje možnosť, že ich cieľom bola Ukrajina, a to, že skončili v Poľsku, bolo neplánované.
„Tak či tak, nikdy tam nemali byť,“ zdôraznil podpredseda PS Tomáš Valášek. Pripomenul, že ruský prezident Vladimir Putin dostal viacero ponúk a výziev na okamžité prímerie, no tie odmietol.
„V tomto svetle je Ficovo líškanie sa diktátorovi nielen trápne, ale pre Slovensko vyslovene nebezpečné. Každý hrdý líder suverénnej krajiny by v tejto situácii neprosíkal o plyn, ale naliehal na agresora, aby okamžite prestal s vojnou, ktorá čoraz viac ohrozuje aj členské štáty Severoatlantickej aliancie,“ uviedol Valášek na adresu slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Vyjadril tiež názor, že netreba čakať, kým drony priletia do Poľska či Rumunska, keď už môže byť neskoro. Podľa Valáška by mali byť zostrelené ešte nad Ukrajinou, ako to vláda tejto krajiny opakovane navrhla.
Člen predsedníctva hnutia PS Ivan Korčok je toho názoru, že už teraz je jasné, že ruská agresia presahuje ukrajinské hranice. „Práve som telefonoval s poľským veľvyslancom na Slovensku Piotrom Samerekom. Vyjadril som mu plnú solidaritu a podporu v súvislosti s narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. Veľvyslanec ma informoval, že v Poľsku práve mimoriadne rokuje vláda, ktorá má vyšetriť celú situáciu. Samozrejme, musíme počkať na výsledky tohto vyšetrovania,“ uviedol Korčok.
Dodal, že toto by mala robiť zodpovedná slovenská vláda, teda mala by stáť pri spojencoch Slovenska, nie na strane agresora. „Budem pozorne sledovať, ako sa k tejto situácii postaví minister zahraničných vecí Juraj Blanár,“ poznamenal bývalý šéf slovenskej diplomacie. Podotkol tiež, že útoky Ruska na Ukrajinu môžu mať nebezpečné dôsledky aj pre susedné krajiny, a teda môžu predstavovať hrozbu aj pre Slovensko.
Za ďalší dôkaz toho, že do európskej obrany je potrebné investovať, a že Slovensko ako štát susediaci s Ukrajinou by malo stáť v prvom rade pri rozdeľovaní európskych peňazí na obranu, označila tento incident poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Yar.
„V čase, keď šéfka Európskej komisie v europarlamente hovorí o potrebe posilnenia našej obrany, čítame správy o narušení európskeho vzdušného priestoru v Poľsku ruskými dronmi. Ak sa potvrdí, že nešlo o omyl, očakávam, že vláda Roberta Fica konečne jasne odsúdi Putinovu agresiu a prestane hazardovať s bezpečnosťou Slovenska a naším spojenectvom v EÚ a NATO,“ uviedla.
Strana Demokrati vyzýva premiéra, aby okamžite zvolal zasadnutie bezpečnostnej rady štátu a aby vláda vyjadrila solidaritu so susedným Poľskom prostredníctvom oficiálnych diplomatických kanálov. Zároveň žiada zvýšenie pohotovosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v reakcii na narušenie vzdušného priestoru Poľska bojovými dronmi, ktoré podľa medializovaných informácií pochádzajú z Ruskej federácie.
Exminister obrany Jaroslav Naď kritizuje súčasnú vládu za nečinnosť a upozorňuje, že systémy na ochranu vzdušného priestoru Slovenska Mantis, ktoré vyrokovalo ministerstvo pod jeho vedením. Naď vyzval, aby boli pripravené všetky dostupné sily a prostriedky vrátane systémov protivzdušnej obrany Mantis a KUB, ktoré podľa neho „dnes sú z politických dôvodov či z dôvodu arogancie ministra Roberta Kaliňáka zaparkované v garáži“.
„Prečo opäť skončili v garáži, rovnako ako systém S300 za vlád Smeru? Lebo to vybavil Naď za Hegerovej vlády? Čo ak začnú padať ruské drony aj u nás na Slovensku? Zahrávajú sa s bezpečnosťou občanov a ja ich varujem, aby prestali a konečne sa začali starať o vlastnú krajinu a nie o záujmy Ruska!“ uzavrel exminister obrany.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia hovorí o ohrození Slovenska, drony nad Poľskom sú podľa nej jasným varovaním aj pre nás – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
