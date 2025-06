Primátor Košíc Polaček zakladá regionálnu politickú stranu, v polovici júna začal zbierať podpisy

Začal zbierať podpisy

Moderné, zdravé a zelené Košice

20.6.2025 (SITA.sk) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček zakladá regionálnu politickú stranu, 11. júna začal so zberom podpisov. Ako vyplýva z oznámenia prípravného výboru politickej strany, ktoré je zverejnené na stránkach ministerstva vnútra , nový politický subjekt by sa mal volať Košické hnutie 2030 a jeho skratka by mala byť Košice 2030. Prípravný výbor tvorí Jaroslav Polaček Dušan Tokarčík a Annamária Sýkorová.„Prípravný výbor politického hnutia s názvom Košické hnutie 2030 oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedené politické hnutie vzniklo," uvádza sa na stránke rezortu vnútra s tým, že oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní. Táto doba začína plynúť 20. júna, skončí sa 16. decembra tohto roka.Počas predmetnej doby MV SR neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s rovnakým názvom strany či skratkou uvedenou v oznámení. Taktiež nerozhodne o registrácii strany s názvom alebo skratkou uvedenou v oznámení a „nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení".„Založenie Košického hnutia 2030 ako regionálnej politickej strany je prirodzenou snahou pokračovať v práci pre Košičanov a obyvateľov regiónu," uviedol Jaroslav Polaček v stanovisku k založeniu strany. Zdôraznil, že počas jeho pôsobenia v posledných rokoch sa v meste preinvestovalo množstvo prostriedkov z externých zdrojov do verejného priestoru, napríklad i školskej a športovej infraštruktúry. Zároveň sú v súčasnosti vo fáze implementácie ďalšie projekty z eurofondov.„Naše vízie chceme napĺňať výsledkami tak ako doteraz. Chceme moderné, zdravé a zelené Košice. Mesto, ktoré je tolerantné a transparentné, mesto, z ktorého sa neodchádza za lepším, ale prichádza za najlepším," dodal Polaček s tým, bližšie informácie o programe strany bude možné nájsť v pracovnej verzii stanov Košického hnutia 2030.