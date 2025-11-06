|
Štvrtok 6.11.2025
Meniny má Renáta
|Denník - Správy
06. novembra 2025
Zhorel autobus, v ktorom cestovalo 30 ľudí
Dramatické okamihy zažili vo štvrtok ráno cestujúci linkovým autobusom neďaleko českého mesta Liberec. Vozidlo, v ktorom cestovalo tridsať pasažierov, začalo horieť. Všetci ľudia stihli včas vystúpiť, ale ...
6.11.2025 (SITA.sk) - Dramatické okamihy zažili vo štvrtok ráno cestujúci linkovým autobusom neďaleko českého mesta Liberec. Vozidlo, v ktorom cestovalo tridsať pasažierov, začalo horieť. Všetci ľudia stihli včas vystúpiť, ale autobus úplne pohltili plamene. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Na tiesňovú linku nám volalo niekoľko oznamovateľov, požiar vyzeral veľmi dramaticky,“ popísala hovorkyňa hasičov Jaroslava Benešová.
„Na miesto sme vzhľadom k prvotným informáciám poslali dve posádky. Nikto však neutrpel žiadne zranenie," potvrdil hovorca záchranárov Michael Georgiev.
„Na autobuse praskla pneumatika, potom pani vodička zastavila pri pravej strane a autobus následne začal horieť,“ popísal situáciu starosta mestečka Chrastava Michael Canov. Úplne uhasiť autobus sa podarilo po zhruba tridsiatich minútach.
Zdroj: SITA.sk - Zhorel autobus, v ktorom cestovalo 30 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
