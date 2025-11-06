Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Renáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

06. novembra 2025

Zhorel autobus, v ktorom cestovalo 30 ľudí


Tagy: Požiar autobusu

Dramatické okamihy zažili vo štvrtok ráno cestujúci linkovým autobusom neďaleko českého mesta Liberec. Vozidlo, v ktorom cestovalo tridsať pasažierov, začalo horieť. Všetci ľudia stihli včas vystúpiť, ale ...



Zdieľať
gettyimages 149426357 676x449 6.11.2025 (SITA.sk) - Dramatické okamihy zažili vo štvrtok ráno cestujúci linkovým autobusom neďaleko českého mesta Liberec. Vozidlo, v ktorom cestovalo tridsať pasažierov, začalo horieť. Všetci ľudia stihli včas vystúpiť, ale autobus úplne pohltili plamene. Informuje o tom web Novinky.cz.


Na tiesňovú linku nám volalo niekoľko oznamovateľov, požiar vyzeral veľmi dramaticky,“ popísala hovorkyňa hasičov Jaroslava Benešová.

Na miesto sme vzhľadom k prvotným informáciám poslali dve posádky. Nikto však neutrpel žiadne zranenie," potvrdil hovorca záchranárov Michael Georgiev.

„Na autobuse praskla pneumatika, potom pani vodička zastavila pri pravej strane a autobus následne začal horieť,“ popísal situáciu starosta mestečka Chrastava Michael Canov. Úplne uhasiť autobus sa podarilo po zhruba tridsiatich minútach.


Zdroj: SITA.sk - Zhorel autobus, v ktorom cestovalo 30 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Požiar autobusu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Migaľovo ministerstvo zachránilo 750 miliónov eur z eurofondov, ktorým by inak hrozilo prepadnutie
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo cestovného ruchu a športu a TIPOS podporia športové aktivity seniorov vo všetkých krajoch Slovenska

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 