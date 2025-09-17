|
Streda 17.9.2025
Meniny má Olympia
Denník - Správy
17. septembra 2025
Migrantov na pašeráckej lodi zabíjali pre podozrenie z čarodejníctva
Španielska polícia v stredu oznámila, že zatkla 19 ľudí obvinených z vrážd a mučenia na palube migrantskej lode smerujúcej zo Senegalu na Kanárske ...
17.9.2025 (SITA.sk) - Španielska polícia v stredu oznámila, že zatkla 19 ľudí obvinených z vrážd a mučenia na palube migrantskej lode smerujúcej zo Senegalu na Kanárske ostrovy. Nezvestných je najmenej 50 pasažierov lode.
Drevenú loď objavili 24. augusta južne od ostrova Gran Canaria s 248 preživšími na palube, uviedla španielska polícia. Loď podľa zistení polície pôvodne prevážala približne 300 ľudí a predpokladá sa, že mnohí z nezvestných boli počas 11-dňovej plavby hodení cez palubu. Preživší vyšetrovateľom povedali, že niekoľko spolucestujúcich začalo „napádať desiatky ľudí, biť ich a rôznymi spôsobmi s nimi zle zaobchádzať“, uviedla polícia vo vyhlásení.
„V niektorých prípadoch hádzali migrantov do mora zaživa a odmietli zachrániť tých, ktorí do mora spadli náhodou,“ dodala polícia. Niektoré zo zabití boli pravdepodobne spojené s poverami, keďže páchatelia obete obvinili z „čarodejníctva“, ktoré podľa nich počas plavby spôsobilo poruchy motorov, nedostatok potravín alebo búrky.
Všetci 19 zatknutí sú vo väzbe a čelia obvineniam z napomáhania nelegálnej imigrácii, vrážd a mučenia.
