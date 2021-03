Mikas: Slovensko má nádej na zlepšenie epidemiologickej situácie

Slovensko má nádej, aby sa epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom zlepšila. Hlavný hygienik SR Ján Mikas v otvorenom liste hovorí, že to závisí od správania sa občanov počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov.





Poukázal na to, že rok pandémie poznačil celú spoločnosť a pôvodne krátkodobé opatrenia sa stali súčasťou na dlhšie obdobie. Uplynulé mesiace boli podľa slov hlavného hygienika veľmi ťažké, keďže nemocnice sa naplnili pacientmi s ochorením COVID-19 a tisícky rodín prišli o svojich najbližších. Ocitli sme sa presne v tej situácii, ktorej sme sa oprávnene desili.Najnovšie štatistiky podľa Mikasa dávajú Slovensku dôvod na opatrný optimizmus. "Ukazuje sa, že máme šancu na zmenu k lepšiemu. Je to pre nás po dlhom a ťažkom období povzbudenie. Aby sa pozitívny trend potvrdil, musíme teraz držať spolu a byť disciplinovaní," vyzýva.Chápe, že bude ťažké vzdať sa stretnutí s rodinou a priateľmi, spoločnej oslavy viery alebo tradičnej šibačky a oblievačky. "Musíme to však urobiť. Po Vianociach sme všetci videli, akú veľkú cenu môžeme zaplatiť za pár bezstarostných dní. Nedopusťme, aby sa to zopakovalo," zdôraznil.Ľudí vyzýva, aby sa v kritickej chvíli uchránili pred infekciou a nerozšírili ju ďalej medzi svojich blízkych. Poukázal na to, že práve disciplinovanosť vedie k zlepšeniu situácie, vďaka ktorej sa budú môcť vrátiť deti do škôl a pomaly sa budú môcť rušiť obmedzenia.