Laboratórium v Brne odhalilo dosiaľ nepopísanú mutáciu koronavírusu

Brnianske laboratórium Elisabeth Pharmacon objavilo vďaka sekvenovaniu vzoriek pacientov s ochorením COVID-19 dosiaľ nepopísanú mutáciu koronavírusu. Nemala by však ovplyvňovať väzbu protilátok ani bunkových receptorov, napísal na Twitteri riaditeľ laboratória Omar Šerý. V nedeľu o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz.





Ide o mutáciu takzvaného spike proteínu. Je to charakteristický proteín vyskytujúci sa na povrchu koronavírusu SARS-CoV-2. Práve proti nemu sú namierené súčasné očkovacie látky."Našťastie je mutácia v pozícii, ktorá by nemala ovplyvňovať väzbu protilátok ani bunkových receptorov," uviedol Šerý.Laboratórium Elisabeth Pharmacon sa bežne venuje sekvenovaniu. Koncom februára odhalilo aj šírenie juhoafrickej mutácie koronavírusu v jednej z brnianskych materských škôl.V Česku sa v poslednom čase šíri predovšetkým britská mutácia koronavírusu, ale zachytili tam už aj prípady juhoafrickej mutácie.Spoločnosť Elisabeth Pharmacon so sídlom v Brne pôsobí na českom aj zahraničnom trhu a počas pandémie sa zamerala na boj proti covidu. Vyvinula napríklad testovaciu sadu, ktorá odhalí, či je testovaný nakazený koronavírusom, a tiež to, či britskou alebo juhoafrickou mutáciou, dodal portál Novinky.cz.