Taliansky premiér Mario Draghi vakcíne od AstraZenecy plne dôveruje a nechal sa zaočkovať

30.3.2021 - Taliansky premiér Mario Draghi sa dal zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 spoločnosti AstraZeneca. Predseda talianskej vlády prišiel v utorok s manželkou Mariou Serenellou Cappellovou do vakcinačného centra na rímskej hlavnej železničnej stanici Termini, ktoré prevádzkuje Taliansky Červený kríž. Úrad predsedu vlády zverejnil videozáznam, na ktorom dvojica diskutuje počas čakania, kým uplynie požadovaných 15 minút po očkovaní.Sedemdesiattriročný Draghi minulý týždeň povedal, že má v úmysle dať sa zaočkovať vakcínou firmy AstraZeneca po tom, ako sa Taliansko pripojilo k iným krajinám Európskej únie, ktoré dočasne zakázali očkovanie touto vakcínou, kým Európska lieková agentúra nezverejní dodatočné posudzovanie.Taliansku sa darí denne zaočkovať iba približne 200-tisíc až 250-tisíc ľudí. Je to len polovičné tempo v porovnaní s tempom, ktoré je podľa talianskych predstaviteľov nutné, aby sa splnil cieľ zaočkovania 80 percent obyvateľstva krajiny do septembra.