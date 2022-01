Mikulcovo ministerstvo registruje na Slovensku 60 politických strán, jedna je v konkurze

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti registruje 60 politických strán a hnutí. Ďalších 98 politických subjektov je v likvidácii a jedna strana je v konkurze. Vyplýva to z registra politických strán a hnutí, ktorý je prístupný na webovej stránke rezortu vnútra.Podmienky vzniku strany upravuje zákon o politických stranách. Strana vzniká dňom zápisu do registra strán. Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor. Musí byť najmenej trojčlenný. Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.Súčasťou prílohy návrhu na registráciu musí byť zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla. Ten musí obsahovať najmenej 10-tisíc podpisov občanov, ktorí dovŕšili vek 15 rokov. Musí tiež obsahovať stanovy strany v dvoch vyhotoveniach, doklad o zaplatení správneho poplatku 663,50 eura s vyhlásením o adrese sídla strany podpísané splnomocnencom.Ministerstvo vnútra stranu zaregistruje do 30 dní od začatia konania, ak návrh nemá nedostatky alebo nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany. Tá je okrem iného povinná viesť evidenciu členov strany, ktorá musí obsahovať údaje o členoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva. Jej účasťou je tiež vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie za člena, prípadne zaručený elektronický podpis.