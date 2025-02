Mikulec: Minister obrany Kaliňák si kúpil hračku za 24 miliónov – VIDEO

Medicínske a štátne lety

Osobná „hračka" pre ministra?

19.2.2025 (SITA.sk) - Na letisku v Bratislave v utorok 18. februára pristálo luxusné lietadlo ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) za viac ako 24 miliónov eur. Upozornil na to bývalý minister vnútra Roman Mikulec hnutie Slovensko ).Ide o lietadlo Bombardier Global 5000 a podľa jeho slov si Kaliňák lietadlo kúpil „ako hračku" a spochybňuje stanovisko ministerstva obrany , že takéto luxusné lietadlo má slúžiť na evakuácie či medicínske účely. Zároveň Mikulec upozornil, že zmluvné podmienky kúpy sú pre Slovensko nevýhodné.Mikulec pripomenul, že Kaliňák odôvodňoval tento nákup tým, že obrana a vojaci súrne potrebujú lietadlá takéhoto charakteru na evakuácie, vozenie vojakov do misií, repatriáciu, medicínske lety a podobne. Mikulec však upozornil, že medicínske a štátne lety má podľa zákona vykonávať letka ministerstva vnútra , ktorá má k tomu aj patričnú výbavu lietadiel.„Čo je veľmi dôležité, v zmluve je napísané, že od podpisu zmluvy by tieto lietadlá mali preletieť maximálne tak na inšpekciu do Miami, a potom by už nemali vykonávať žiadne lety a mali by byť prepravené kupujúcemu, ktorým je v tomto prípade ministerstvo obrany," uviedol Mikulec. Ako dodal, tieto lietadlá vykonávali množstvo letov do rôznych destinácií.„Pýtam sa teda, či táto zmluva náhodou z tohto pohľadu nie je neplatná," skonštatoval Mikulec, podľa ktorého by to malo byť aj otázkou pre Úrad pre verejné obstarávanie Ten by mal podľa neho preveriť, akým spôsobom sú tieto zmluvné podmienky plnené. „Prečo tie lietadlá lietali, keď podľa zmluvy už nemali lietať? Čo za tým je? Kto to celé sprostredkoval?" uviedol Mikulec, podľa ktorého sú takéto zmluvné podmienky nevýhodné. Exminister vnútra súčasne upozornil, že ak budú na lietadlách nájdené nejaké vady, nebude za ne zodpovedať predávajúci, ale kupujúci.„V čase konsolidácie, keď Robert Fico (Smer-SD) a jeho vláda zvyšuje ľuďom dane, sebe pridávajú na platoch a presviedčajú vás, že máte šetriť a musíte sa uskromňovať, oni si nakúpili takéto luxusné lietadielka, ktoré majú údajne voziť vojakov na misie a rôzne aktivity. Ja osobne tomu neverím. Myslím si, že si ich Kaliňák kúpil ako osobnú hračku," uzavrel Mikulec.