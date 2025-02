Ministerstvo vnútra zatajuje náklady na presun Bombica vládnym špeciálom, Bajo Holečková vyzýva na zverejnenie informácií

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.2.2025 (SITA.sk) - Rezort vnútra tají informácie o presune obvineného Daniela Bombica vládnym špeciálom na Slovensko. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) . Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) zisťovala, koľko stál daňových poplatníkov presun Bombica vládnym špeciálom na Slovensko a v koľkých prípadoch v histórii sa tak stalo.Poslankyňa pripomenula, že presuny obvinených vládnym špeciálom nie sú bežné. Vyzvala preto ministerstvo vnútra, aby tieto informácie zverejnilo. Je podľa nej vo verejnom záujme vedieť, koľko tento presun stál, a či nešlo zo strany vládnych politikov a odplatu za podporu od Bombica v predvolebnej kampani."Presuny medzinárodne hľadaných ľudí vládnym špeciálom na Slovensko sa nedejú bežne. Napríklad Ivan Lexa sa z Juhoafrickej republiky presúval bežnou leteckou linkou a nie vládnym špeciálom, no obvineného Bombica bolo treba dopraviť na Slovensko vládnym špeciálom. Údajne preto, aby nebol zmarený účel eskorty a nedošlo k narušeniu verejného poriadku, pričom taký minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) otvorene rozpráva, že Bombic je nevinný, len má občas vulgárny slovník," upozornila Bajo Holečková.Poslankyňa priblížila, že keď chcela infozákonom zistiť, koľko stál prevoz Bombica, a v koľkých prípadoch sa to už v histórii stalo, tak sa ministerstvo rozhodlo tieto informácie tajiť. "Hoci podľa odpovedí od ministerstiev obrany a spravodlivosti nimi disponuje,” zdôraznila Bajo Holečková.Vládni predstavitelia sa podľa exministerky spravodlivosti a poslankyne Márie Kolíkovej v prípade Bombica javia ako zaujatí. "Svojimi vyjadreniami zľahčujú či priamo popierajú základ jeho trestného konania. O to viac je nepochopiteľné, v čom videlo ministerstvo vnútra riziko, aby použilo vládny špeciál na prevoz takéhoto človeka," uzavrela Kolíková.