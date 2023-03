Rusi vyhodili do vzduchu kľúčový most pri obliehanom Bachmute (video)

Ukrainian forces blowing up a railway bridge somewhere near Bakhmut. pic.twitter.com/rhWJt1AZOO

3.3.2023 (SITA.sk) - Ruské sily vyhodili v noci na piatok do vzduchu kľúčový most spájajúci obliehané mesto Bachmut s neďalekou dedinou Chromove. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na políciu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.Polícia v meste Kosťantynivka pre CNN uviedla, že dúfa, že most opravia v najbližších dňoch, keďže predstavuje životne dôležitú tepnu pre pohyb civilistov a dopĺňanie zásob, ako je munícia. Most je zároveň na poslednej hlavnej zásobovacej trase z Bachmutu do mesta Časiv Jar.Ukrajinská armáda má stále prístup do mesta cez prašné cesty a polia, uviedla polícia. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl priznal, že Rusom sa podarilo dosiahnuť v meste územné zisky a už neoperujú len na perifériách. Ukrajinskí velitelia zároveň uviedli, že sa zatiaľ z Bachmutu neplánujú stiahnuť.