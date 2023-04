Mikulec odovzdal na východe Slovenska policajtom nové autá, pokračuje tak obnova vozového parku

Najviac šesť a pol roka

Land Cruisery do Sobraniec

27.4.2023 (SITA.sk) - Obnova vozového parku z dielne ministerstva vnútra pokračuje na východe Slovenska.Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Tomášom Opartym a krajským riaditeľom Policajného zboru v Košiciach Jozefom Dutkom odovzdali v Košiciach do užívania 26 nových vozidiel pre potreby Policajného zboru Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa kancelárie Ministerstva vnútra „Je dôležité povedať, že zo strany ministerstva nejde o jednorazovú záležitosť a systematická obnova vozového parku bude fungovať priebežne tak, aby maximálny priemerný vek vozidiel bol najviac šesť a pol roka. Od roku 2021 rezort odovzdal do užívania 1 296 nových vozidiel,” uviedol Mikulec.Dodal, že v policajnej verzii bude pridelených na Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach 10 vozidiel značky Kia Ceed, deväť vozidiel bude pridelených na Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove a Riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície v Prešove bude odovzdané jedno vozidlo.Pri vozidlách Kia Ceed bola celková obstarávacia cena za 150 kusov viac ako 3,4 milióna eur, cena za jedno vozidlo tak vyšla na takmer 23-tisíc eur.„Verím, že nové vozidlá budú spoľahlivo a bezpečne slúžiť nielen príslušníkom a zamestnancom ministerstva v službe, ale aj občanom v prípade, keď to budú potrebovať,” zdôraznil Mikulec.V civilnom prevedení bude Riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach odovzdaných šesť vozidiel značky Toyota Land Cruiser.