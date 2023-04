Ukrajinský premiér požiadal pápeža Františka o pomoc s návratom detí, ktoré boli odvlečené do Ruska

27.4.2023 - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ počas štvrtkovej súkromnej audiencie vo Vatikáne požiadal pápeža Františka , aby pomohol uľahčiť návrat ukrajinských detí násilne odvlečených do Ruska. Taktiež pozval pontifika na návštevu Ukrajiny.„Požiadal som Jeho Svätosť, aby nám pomohol vrátiť domov Ukrajincov, ukrajinské deti, ktoré sú zadržiavané, zatknuté a protiprávne deportované do Ruska," povedal Šmyhaľ.Krátke vyhlásenie Vatikánu o audiencii sa nezaoberalo konkrétnymi bodmi rokovaní. Poznamenalo, že Šmyhaľ sa po stretnutí s pápežom Františkom stretol so štátnym sekretárom Svätej stolice a ministrom zahraničných vecí.„Počas srdečných diskusií, ktoré sa uskutočnili na Štátnom sekretariáte, boli zdôraznené rôzne záležitosti spojené s vojnou na Ukrajine, pričom osobitná pozornosť bola venovaná humanitárnym aspektom a snahám o obnovenie mieru,“ uviedol Vatikán.Šmyhaľ v rozhovore s novinármi v Ríme povedal, že na rokovaniach vo Vatikáne diskutoval aj o viacbodovom návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o mieri „a o krokoch, ktoré by Vatikán mohol podniknúť“, aby sa tento plán stal realitou. Neuviedol však žiadne podrobnosti.