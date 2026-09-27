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27. septembra 2026

Mikulec: Opozičné strany sa dokážu rozprávať, bez Hnutia Slovensko sa vláda podľa neho nezostaví


Tagy: Minister životného prostredia SR Opozícia Politika 24

Ak príde návrh na odvolanie Tarabu do parlamentu, Hnutie Slovensko ho podporí. Ak návrh na odvolanie ministra životného prostredia



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mikulec 27.9.2026 (SITA.sk) - Ak príde návrh na odvolanie Tarabu do parlamentu, Hnutie Slovensko ho podporí.




Ak návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu príde do parlamentu, Hnutie Slovensko ho určite podporí. V relácii spravodajskej televízie JOJ 24 Politika 24 to uviedol poslanec parlamentu a bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko).

Zároveň ale považuje za otázne, či sa takýto návrh v parlamente vôbec objaví. Dodal, že aj opozičné hnutie Progresívne Slovensko zvažuje, že by takýto návrh mohli podať.

Mikulec hovorí o koordinácii opozičných strán


Na margo vzťahov v opozícii sa poslanec vyjadril, že sa podľa neho dokážu rozprávať, čo považuje za dôležité. Podotkol, že sa nemusia zhodnúť na všetkom. Koordinácia podľa neho vyzerá rôzne. Tvrdil tiež, že s predsedom Hnutia Slovensko sa koordinujú aj niektorí opoziční lídri.

„Pán Majerský nemá problém prísť a rozprávať sa, pán Gröhling uviedol Mikulec. Podľa jeho slov tiež tri roky čakajú, že lídri opozície pochopia to, čo ukazujú rôzne prieskumy, a teda že bez Hnutia Slovensko sa nedá zostaviť vláda bez Roberta Fica.

Hnutie Slovensko hovorí o spolupráci po voľbách


„Pomôžeme im pri tvorbe vlády,” vraví na adresu ostatných opozičných strán. Otázky o delení postov v prípade, ak by Hnutie Slovensko bolo súčasťou vlády, označil Mikulec za predčasné. „Je predčasné krájať medveďa, ktorý behá po lese,” povedal.

V Hnutí Slovensko podľa Mikulca považujú Demokratov za potenciálnych budúcich partnerov vo vláde, dodal, že vidia s touto stranou spoločné hodnoty. Hnutie tiež podľa jeho slov komunikuje aj s menšími stranami. Podotkol však, že nevedú rokovania, pri ktorých by vedeli povedať, že im ponúknu alebo neponúknu spoluprácu.

Avizoval tiež ambíciu matovičovcov osloviť sklamaných voličov súčasnej koalície. Podľa jeho slov sa s niektorými už dnes stretávajú na námestiach, podľa jeho slov ide o ľudí, ktorí majú v nejednej oblasti podobné videnie sveta, ako oni. „Sme presvedčení, že medzi voličmi Roberta Fica sú rozumní ľudia, ale sú oklamaní a frustrovaní,” dodal.




Zdroj: SITA.sk - Mikulec: Opozičné strany sa dokážu rozprávať, bez Hnutia Slovensko sa vláda podľa neho nezostaví © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister životného prostredia SR Opozícia Politika 24
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