Mikulec: Polícia rieši viacero osôb pre podozrenie z ohrozenia mieru (video)

2.3.2022 - Polícia rieši viacero osôb pre podozrenie z porušenia paragrafu 417 Trestného zákona o ohrození mieru. Povedal to po rokovaní vlády minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).Podľa tohto ustanovenia môže byť osoba, ktorá úmyselne narúša mier a akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu potrestaná na jeden až desať rokov väzenia.Slovensko zatiaľ neeviduje žiadne nelegálne prekročenie zelenej hranice s Ukrajinou. Potvrdil to Mikulec v stredu po rokovaní vlády . „Máme dostatok síl a prostriedkov, aj v spolupráci s ozbrojenými silami na to, aby sme monitorovali aj zelenú hranicu. Zatiaľ sme nezaznamenali ani takéto pokusy,“ dodal minister.