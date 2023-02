Mikulec povýšil dvoch policajtov, ktorí v decembri rozpoznali „signál týranej ženy”

Mimoriadne úsilie a zásluhy

Prípad týranej ženy

Z okna spozorovali volanie o pomoc

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra SR Roman Mikulec spolu s 1. viceprezidentom Policajného zboru SR Brankom Kiššom za účasti krajských riaditeľov Policajného zboru Košice a Prešov ocenili a povýšili dvoch príslušníkov Policajného zboru, ktorí pri služobnom zákroku spozorovali a rozpoznali tzv. „signál týranej ženy”.Ako informoval rezort vnútra, strážmajstri Stanislav Pokrivčák a Jakub Kolinčák boli za prejavenie mimoriadneho úsilia a odvahy povýšení do hodnosti nadstrážmajster.„Všímavosťou a dôslednosťou pomohli títo policajti žene. Som nesmierne hrdý na to, že v Policajnom zbore máme príslušníkov, ktorí dôsledne napĺňajú heslo pomáhať a chrániť," povedal poverený minister vnútra Roman Mikulec ( OĽaNO ). Ten takisto ocenil vyšetrovateľa kriminálnej polície za mimoriadne zásluhy pri vyšetrovaní vraždy, ktorá sa stala začiatkom roka v Michalovciach.Policajtom v Poprade sa ešte v decembri 2022 podarilo zachrániť týranú ženu. V rodinnom dome ju zadržiaval 48-ročný muž spolu so svojimi rodičmi vo veku 71 a 74 rokov. Podľa polície sa mladá žena spoznala s mužom, a časom sa dohodli, že si nájdu prácu v Českej republike.„Pred cestou za novým životom muž presvedčil mladú ženu, aby prespala v rodinnom dome v Poprade, kde sa zdržiavajú jeho rodičia, s čím súhlasila. Netušila, že to bude začiatok nočnej mory,“ uviedli v decembri policajti.Po príchode tam jej už muž spolu s rodičmi neumožnili opustiť dom, respektíve jej pohyb mimo domu kontrolovali tak, aby nemohla slobodne odísť. Muž sa jej podľa polície vyhrážal, že keď od neho odíde, ublíži jej a jej deťom, pričom mal mať pri sebe aj strelnú zbraň.„Taktiež sa voči poškodenej mal niekoľkokrát dopustiť aj mravnostnej trestnej činnosti. Po čase sa poškodenej so šťastím podarilo z mobilného telefónu poslať správu známemu do Českej republiky, ktorý zalarmoval políciu,“ dodali policajti. Na miesto bola ihneď vyslaná hliadka popradských policajtov, aby situáciu preverila.Rodičia muža jej uviedli, že žena sa v dome nenachádza. Policajti však z okna domu spozorovali svetelný signál S.O.S. a na ich naliehanie poškodená vyšla z domu. Žena síce podľa nich uviedla, že je v poriadku, avšak rukou im ukázala signál týranej ženy. Policajti signál spoznali a pod zámienkou, že poškodenú je potrebné vypočuť v inej trestnej veci dosiahli to, že poškodená žena v sprievode hliadky polície dom opustila.