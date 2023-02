Po 16 rokoch na úteku zadržali mafiánskeho zabijaka, pracoval ako pizzaiolo

Telá rozpustené v kyseline

Používal meno zločinca z Apúlie

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Vo Francúzsku chytili odsúdeného mafiánskeho zabijaka, ktorý bol na úteku od roku 2006. Najmenej tri roky pritom pracoval ako pizzaiolo v talianskej reštaurácii. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Edgardo Greco, ktorého zadržali v Saint-Étienne je už druhým známym členom mafie, ktorého talianske úrady dolapili v posledných týždňoch. „Bosa bosov“ sicílskej Cosa Nostry, Mattea Messinu Denara, chytili po 30 rokoch na úteku, keď navštívil kliniku na Sicílii.Oboch pritom hľadali za brutálne vraždy z deväťdesiatych rokov minulého storočia.Šesťdesiattriročného Greca, ktorý bol členom 'Ndranghety, hľadali v súvislosti s vraždami dvoch bratov počas „vojny mafie“ medzi dvoma gangmi začiatkom deväťdesiatych rokov. Stefana a Giuseppeho Bartolomeovcov v januári 1991 dobili na smrť v mestečku Cosenza.Ich telá nikdy nenašli a predpokladá sa, že ich rozpustili v kyseline. Greco bol členom konkurenčného gangu a čelil tiež obvineniu z pokusu o vraždu iného muža v tom istom roku a v rovnakom meste. Keď na neho sudca v roku 2006 vydal zatýkací rozkaz, dal sa však na útek.O osem rokov neskôr sa usadil vo francúzskom meste Saint-Étienne, juhozápadne od Lyonu, a začal pracovať ako pizzaiolo v talianskej reštaurácii. Vystupoval pritom pod falošnou identitou, ako Paolo Dimitrio. V Taliansku ho medzičasom v neprítomnosti odsúdili na doživotie a vydali na neho európsky zatykač.V júli 2021 si bol Greco už taký istý svojou novou identitou, že sa dokonca objavil v miestnych novinách, kde sa chválil „regionálnymi a domácimi receptami“ jeho reštaurácie, ako ravioli, rizoto či tagliatelle. Greco, ktorý používal meno zločinca z Apúlie, bol už šedivý a mal okuliare a článok o ňom hovoril ako o rodenom Talianovi, no srdcom zo Saint-Étienne.Stále ho však hľadal významný protimafiánsky prokurátor Nicola Gratteri , ktorý strávil desiatky rokov bojom proti rastúcemu vplyvu 'Ndranghety Talianski Karabinieri vo vyhlásení informovali, že od roku 2019 vyšetrovatelia vystopovali Grecovu podpornú sieť, čo ich doviedlo až do Saint-Étienne. Do operácie proti 'Ndranghete sa zapojil aj Interpol a francúzske úrady vykonali sledovanie na mieste, kde predpokladali Grecovu prítomnosť. Keď potom talianska polícia potvrdila jeho totožnosť, nasledovalo zatknutie.