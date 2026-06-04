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04. júna 2026

Mikulec ukázal prostredník priamo v parlamente. Neuveríte, ktorému politikovi adresoval takéto vulgárne gesto! – VIDEO


Tagy: poslanec hnutia Slovensko

Mikulec počas rokovania Národnej rady SR neudržal emócie. Po internete koluje video, na ktorom poslanec Hnutia ...



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4.6.2026 (SITA.sk) - Mikulec počas rokovania Národnej rady SR neudržal emócie.


Po internete koluje video, na ktorom poslanec Hnutia Slovensko  Roman Mikulec ukazuje v pléne Národnej rady SR vulgárne gesto.

Mikulec počas rokovania Národnej rady SR neudržal emócie a ukázal v pléne prostredník. Snímku natočil predseda strany Bratia Slovenska Peter Pčolinský vo štvrtok v parlamente, ktorému mal bývalý minister vnútra toto vulgárne gesto adresovať.

„Roman Mikulec v práci. Aj toto sú poslanci, ktorí pred kamerou hrajú slušných a zásadových. Najmä u Matoviča nájdete podobných hercov, ktorí hrajú divadlo pred kamerou,“ pripísal Pčolinský k videu, ktoré sa stalo okamžite virálnym na sociálnej sieti.





Zdroj: SITA.sk - Mikulec ukázal prostredník priamo v parlamente. Neuveríte, ktorému politikovi adresoval takéto vulgárne gesto! – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poslanec hnutia Slovensko
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