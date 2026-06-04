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04. júna 2026
Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa 16 civilistov, ďalších 86 utrpelo zranenia
Najvyšší počet civilných obetí hlásili v Chersonskej oblasti. Šestnásť obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a ďalších 86 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri
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4.6.2026 (SITA.sk) - Najvyšší počet civilných obetí hlásili v Chersonskej oblasti.
Šestnásť obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a ďalších 86 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje štvrtkové správy regionálnych úradov.
Najvyšší počet civilných obetí hlásili v Chersonskej oblasti. Šesť ľudí zahynulo a ďalších 26 vrátane jedného dieťaťa utrpelo zranenia. Podľa gubernátora oblasti Oleksandra Prokudina bolo terčom útokov celkovo 53 obcí vrátane oblastného centra Cherson. Ruské drony počas dňa a noci útočili na obytné štvrte Chersonu.
V Doneckej oblasti ruské útoky zabili troch obyvateľov mesta Kramatorsk a ďalších dvoch v meste Družkivka. Ďalších 11 ľudí v regióne utrpelo zranenia, uviedol šéf oblasti Vadym Filaškin.
V Charkovskej oblasti Rusi zaútočili na 17 obcí aj na oblastné centrum Charkov, kde zahynula jedna žena a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia. V celej oblasti si ruské útoky podľa miestnych úradov vyžiadali životy troch ľudí a zranili ďalších 21.
V Sumskej oblasti pri ruských útokoch zahynul jeden civilista a ďalších desať ľudí utrpelo zranenia. V Záporožskej oblasti tiež zahynul jeden človek a ďalší štyria utrpeli zranenia. V susednej Dnepropetrovskej oblasti bolo za uplynulý deň zranených 14 ľudí.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že na Ukrajinu v noci zaútočilo 293 ruských bezpilotných lietadiel. Jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 264 dronov.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa 16 civilistov, ďalších 86 utrpelo zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Šestnásť obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a ďalších 86 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje štvrtkové správy regionálnych úradov.
Najvyšší počet civilných obetí hlásili v Chersonskej oblasti. Šesť ľudí zahynulo a ďalších 26 vrátane jedného dieťaťa utrpelo zranenia. Podľa gubernátora oblasti Oleksandra Prokudina bolo terčom útokov celkovo 53 obcí vrátane oblastného centra Cherson. Ruské drony počas dňa a noci útočili na obytné štvrte Chersonu.
V Doneckej oblasti ruské útoky zabili troch obyvateľov mesta Kramatorsk a ďalších dvoch v meste Družkivka. Ďalších 11 ľudí v regióne utrpelo zranenia, uviedol šéf oblasti Vadym Filaškin.
V Charkovskej oblasti Rusi zaútočili na 17 obcí aj na oblastné centrum Charkov, kde zahynula jedna žena a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia. V celej oblasti si ruské útoky podľa miestnych úradov vyžiadali životy troch ľudí a zranili ďalších 21.
V Sumskej oblasti pri ruských útokoch zahynul jeden civilista a ďalších desať ľudí utrpelo zranenia. V Záporožskej oblasti tiež zahynul jeden človek a ďalší štyria utrpeli zranenia. V susednej Dnepropetrovskej oblasti bolo za uplynulý deň zranených 14 ľudí.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že na Ukrajinu v noci zaútočilo 293 ruských bezpilotných lietadiel. Jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 264 dronov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa 16 civilistov, ďalších 86 utrpelo zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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