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04. júna 2026
Všetky štáty EÚ schválili otvorenie prvého kola prístupových rokovaní s Ukrajinou, povedala ukrajinská premiérka
Tagy: Vstup Ukrajiny do EÚ
Svyrydenková to uviedla po tom, ako dohoda medzi Kyjevom a Budapešťou odstránila kľúčovú prekážku. Všetkých 27 členských štátov
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4.6.2026 (SITA.sk) - Svyrydenková to uviedla po tom, ako dohoda medzi Kyjevom a Budapešťou odstránila kľúčovú prekážku.
Všetkých 27 členských štátov Európskej únie schválilo otvorenie prvého kola prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Uviedla to vo štvrtok ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková po tom, ako dohoda medzi Kyjevom a Budapešťou odstránila kľúčovú prekážku. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Maďarský premiér Péter Magyar v stredu oznámil, že Ukrajina a Maďarsko dosiahli dohodu o právach maďarsky hovoriacej menšiny na Ukrajine. Predstavitelia EÚ následne potvrdili, že ďalšia fáza prístupového procesu bude pokračovať v polovici júna. Počas vlády Viktora Orbána Budapešť viac ako rok blokovalo akýkoľvek pokrok v snahe Ukrajiny o vstup do EÚ a predložila zoznam 11 požiadaviek, ktoré mal Kyjev splniť, aby Maďarsko stiahlo svoje veto.
„Oznámenie premiéra Magyara o dohode medzi Maďarskom a Ukrajinou, ktorá má posilniť práva menšín, otvára Ukrajine cestu k pokroku v prístupovom procese do EÚ,“ napísala na mikroblogovacej sieti X eurokomisárka pre rozšírenie EÚ Marta Kosová.
Dátum formálneho otvorenia prvého zo šiestich prístupových klastrov ešte nie je pevne stanovený. Viacerí diplomati z EÚ a jednotlivých členských štátov však pre Kyiv Independent uviedli, že podľa plánu by sa tak malo stať 15. júna v Luxembursku počas stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ. Ak sa to nepodarí, očakáva sa, že otvoria o deň neskôr. Zatiaľ však nie je jasné, či sa v júni podarí otvoriť aj niektoré ďalšie klastre. Otvorenie šiestich klastrov ani zďaleka neznamená, že Ukrajina je na konci cesty do EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Všetky štáty EÚ schválili otvorenie prvého kola prístupových rokovaní s Ukrajinou, povedala ukrajinská premiérka © SITA Všetky práva vyhradené.
Všetkých 27 členských štátov Európskej únie schválilo otvorenie prvého kola prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Uviedla to vo štvrtok ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková po tom, ako dohoda medzi Kyjevom a Budapešťou odstránila kľúčovú prekážku. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Maďarský premiér Péter Magyar v stredu oznámil, že Ukrajina a Maďarsko dosiahli dohodu o právach maďarsky hovoriacej menšiny na Ukrajine. Predstavitelia EÚ následne potvrdili, že ďalšia fáza prístupového procesu bude pokračovať v polovici júna. Počas vlády Viktora Orbána Budapešť viac ako rok blokovalo akýkoľvek pokrok v snahe Ukrajiny o vstup do EÚ a predložila zoznam 11 požiadaviek, ktoré mal Kyjev splniť, aby Maďarsko stiahlo svoje veto.
„Oznámenie premiéra Magyara o dohode medzi Maďarskom a Ukrajinou, ktorá má posilniť práva menšín, otvára Ukrajine cestu k pokroku v prístupovom procese do EÚ,“ napísala na mikroblogovacej sieti X eurokomisárka pre rozšírenie EÚ Marta Kosová.
Dátum formálneho otvorenia prvého zo šiestich prístupových klastrov ešte nie je pevne stanovený. Viacerí diplomati z EÚ a jednotlivých členských štátov však pre Kyiv Independent uviedli, že podľa plánu by sa tak malo stať 15. júna v Luxembursku počas stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ. Ak sa to nepodarí, očakáva sa, že otvoria o deň neskôr. Zatiaľ však nie je jasné, či sa v júni podarí otvoriť aj niektoré ďalšie klastre. Otvorenie šiestich klastrov ani zďaleka neznamená, že Ukrajina je na konci cesty do EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Všetky štáty EÚ schválili otvorenie prvého kola prístupových rokovaní s Ukrajinou, povedala ukrajinská premiérka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vstup Ukrajiny do EÚ
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