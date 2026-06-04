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04. júna 2026

Všetky štáty EÚ schválili otvorenie prvého kola prístupových rokovaní s Ukrajinou, povedala ukrajinská premiérka


Tagy: Vstup Ukrajiny do EÚ

Svyrydenková to uviedla po tom, ako dohoda medzi Kyjevom a Budapešťou odstránila kľúčovú prekážku. Všetkých 27 členských štátov



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gettyimages 543844996 676x451 4.6.2026 (SITA.sk) - Svyrydenková to uviedla po tom, ako dohoda medzi Kyjevom a Budapešťou odstránila kľúčovú prekážku.


Všetkých 27 členských štátov Európskej únie schválilo otvorenie prvého kola prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Uviedla to vo štvrtok ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková po tom, ako dohoda medzi Kyjevom a Budapešťou odstránila kľúčovú prekážku. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Maďarský premiér Péter Magyar v stredu oznámil, že Ukrajina a Maďarsko dosiahli dohodu o právach maďarsky hovoriacej menšiny na Ukrajine. Predstavitelia EÚ následne potvrdili, že ďalšia fáza prístupového procesu bude pokračovať v polovici júna. Počas vlády Viktora Orbána Budapešť viac ako rok blokovalo akýkoľvek pokrok v snahe Ukrajiny o vstup do EÚ a predložila zoznam 11 požiadaviek, ktoré mal Kyjev splniť, aby Maďarsko stiahlo svoje veto.

„Oznámenie premiéra Magyara o dohode medzi Maďarskom a Ukrajinou, ktorá má posilniť práva menšín, otvára Ukrajine cestu k pokroku v prístupovom procese do EÚ,“ napísala na mikroblogovacej sieti X eurokomisárka pre rozšírenie EÚ Marta Kosová.

Dátum formálneho otvorenia prvého zo šiestich prístupových klastrov ešte nie je pevne stanovený. Viacerí diplomati z EÚ a jednotlivých členských štátov však pre Kyiv Independent uviedli, že podľa plánu by sa tak malo stať 15. júna v Luxembursku počas stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ. Ak sa to nepodarí, očakáva sa, že otvoria o deň neskôr. Zatiaľ však nie je jasné, či sa v júni podarí otvoriť aj niektoré ďalšie klastre. Otvorenie šiestich klastrov ani zďaleka neznamená, že Ukrajina je na konci cesty do EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Všetky štáty EÚ schválili otvorenie prvého kola prístupových rokovaní s Ukrajinou, povedala ukrajinská premiérka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vstup Ukrajiny do EÚ
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