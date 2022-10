Mikulec už dlho nemá čo robiť na ministerskej stoličke, tvrdí Pčolinský a pridal aj kritiku na Hamrana

14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) už dlho nemá čo robiť na ministerskej „stoličke“. Uviedol to bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.„Vidíte to v prípade dopravnej nehodovosti s úmrtiami, vidíte to v absolútne nezvládnutej migrácii, rozpadajú sa mu úrady vyšetrovania v krajoch a okresoch a obrovské množstvo policajtov odchádza z policajného zboru," dodal Pčolinský.Ďalej tvrdí, že prezident policajného zboru Štefan Hamran sa „naťahuje" s politikmi, aj keď to nie je jeho práca.„Policajtov sa má zastávať minister, nie policajný prezident. Avšak iba policajný prezident dokáže nahradiť ministra, v tomto prípade sa to dá pochopiť. Myslím si, že s tým, ako menežujú, je všeobecná nespokojnosť," zdôvodnil.