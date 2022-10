Slovo je vražednou zbraňou, ktorú by sme nemali prehliadať, zareagovala SAV na tragédiu na Zámockej v Bratislave

Slovo je vražednou zbraňou

Útoky treba odsúdiť

14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Vo verejnom priestore je veľa nenávisti. Šíria ju i mnohí ľudia, ktorí zastávajú vysoké verejné funkcie. Vo svojom vyhlásení k streľbe na Zámockej ulici v Bratislave to uviedlo predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV).„Kým sa toto dialo iba vo verbálnej rovine, mysleli sme si, že sa táto situácia dá tolerovať. V stredu 12. októbra večer sa to však zmenilo a z verbálnej roviny sme prešli k skutkom, a teraz už všetci vieme, že slovo je vražednou zbraňou," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.Predsedníctvo SAV apeluje na vedcov i vedkyne, aby vstupovali do verejného diskurzu, pomáhali s hľadaním rácia a usilovali sa napomôcť s vykorenením zla a nenávisti.Vyjadrili sústrasť rodinám obetí, no zároveň vyjadrili podporu a pochopenie i ďalším obetiam činu, a to LGBTI+ komunite. Podľa predsedníctva SAV sú však obeťami i tí, ktorí patria k akejkoľvek menšine aj samotná demokratická spoločnosť.SAV sa hlási k hodnotám rovnosti, diverzity, tolerancie i rešpektu k slabším. Predsedníctvo tiež vyzvalo ďalšie reprezentatívne spoločenské subjekty k jednoznačnému odsúdeniu nenávisti i nenávistných prejavov. „Útoky akejkoľvek podoby na odlišnosť a spoločenskú toleranciu musia skončiť!," zakončilo svoje vyhlásenie.