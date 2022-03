Mikulec: Zablokovanie Hlavných správ je krokom v obmedzení šírenia paniky a nenávisti

Zneistenie ľudí a informačný chaos

Prívrženci webu vypnutie kritizujú

3.3.2022 - Zablokovanie dezinformačného webu Hlavné správy Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) je prvým krokom v obmedzení šírenia paniky a nenávisti. Napísal to minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že stránka bola roky stálicou na dezinformačnej scéne.Vysvetlil, že cieľom týchto hoaxerov je zneistiť ľudí a spôsobiť informačný chaos, ktorý bude vyúsťovať postupne do straty podpory ukrajinských utečencov a Ukrajiny ako takej.„Dnes sme opäť svedkami pokusov rozoštvať proti sebe solidárnu spoločnosť a zasiať medzi obyvateľstvom nenávisť voči vojnovým utečencom šírením dezinformácií, že k nám hromadne prichádzajú osoby z Afriky a Blízkeho Východu. Pravda je však taká, že takmer 90 percent ľudí prekračujúcich našu východnú hranicu sú Ukrajinci," napísal Mikulec.Doplnil však, že na Ukrajine ostali uviaznutí nielen domáci, ale aj cudzinci, ktorí tam legálne žili, pracovali či študovali. Slovensko využívajú ako bezpečný koridor, aby mohli pokračovať do svojich domovských krajín.„Vypnutie webu sa neobišlo bez vlny kritiky z radov ich prívržencov. No napriek tomu som presvedčený, že tento krok nakoniec najviac pomôže tým, ktorí sú dezinformáciami najviac zasiahnutí," skonštatoval minister vnútra.Dodal, že polícia už informovala, že eviduje rôzne účty, ktoré sa posmievajú konfliktu na Ukrajine či dokonca žiadajú o ruskú intervenciu na Slovensku. Ubezpečil všetkých občanov, že polícia sa všetkými takýmito prípadmi zaoberá.