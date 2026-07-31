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31. júla 2026
Trump si nie je istý, či USA povolia Ukrajine výrobu rakiet Patriot. Tvrdí, že ide o „výnimočnú zbraň“
Tagy: Patriot podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt systémy protivzdušnej obrany Vojna na Ukrajine
Dodal, že Spojené štáty musia byť opatrné pri udeľovaní licencií na jej výrobu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že si ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Dodal, že Spojené štáty musia byť opatrné pri udeľovaní licencií na jej výrobu.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že si zatiaľ nie je istý, či Spojené štáty povolia Ukrajine vyrábať protiraketové strely systému Patriot. Informoval o tom denník Financial Times po telefonickom rozhovore s prezidentom USA.
Trump uviedol, že Washington sa touto otázkou naďalej zaoberá. „Nie som si istý. Zaoberáme sa tým,“ povedal podľa Financial Times. Dodal, že ide o „výnimočnú zbraň“ a Spojené štáty musia byť opatrné pri udeľovaní licencií na jej výrobu. „Takéto vybavenie bežne nelicencujeme,“ citoval denník amerického prezidenta.
Možnosť výroby rakiet Patriot na Ukrajine patrí medzi hlavné priority Kyjeva. O tejto téme rokovali Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia v Bielom dome začiatkom tohto týždňa.
Rusko v ostatnom období zintenzívnilo útoky balistickými raketami na ukrajinské územie. Podľa dostupných informácií sú americké systémy Patriot jedinými prostriedkami schopnými tieto rakety spoľahlivo zachytávať.
Začiatkom júla pritom Donald Trump vyjadril zámer umožniť Ukrajine výrobu protiraketových striel Patriot. Jeho najnovšie vyjadrenia však naznačujú, že konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo.
Zdroj: SITA.sk - Trump si nie je istý, či USA povolia Ukrajine výrobu rakiet Patriot. Tvrdí, že ide o „výnimočnú zbraň“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že si zatiaľ nie je istý, či Spojené štáty povolia Ukrajine vyrábať protiraketové strely systému Patriot. Informoval o tom denník Financial Times po telefonickom rozhovore s prezidentom USA.
Výnimočná zbraň
Trump uviedol, že Washington sa touto otázkou naďalej zaoberá. „Nie som si istý. Zaoberáme sa tým,“ povedal podľa Financial Times. Dodal, že ide o „výnimočnú zbraň“ a Spojené štáty musia byť opatrné pri udeľovaní licencií na jej výrobu. „Takéto vybavenie bežne nelicencujeme,“ citoval denník amerického prezidenta.
Možnosť výroby rakiet Patriot na Ukrajine patrí medzi hlavné priority Kyjeva. O tejto téme rokovali Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia v Bielom dome začiatkom tohto týždňa.
Konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo
Rusko v ostatnom období zintenzívnilo útoky balistickými raketami na ukrajinské územie. Podľa dostupných informácií sú americké systémy Patriot jedinými prostriedkami schopnými tieto rakety spoľahlivo zachytávať.
Začiatkom júla pritom Donald Trump vyjadril zámer umožniť Ukrajine výrobu protiraketových striel Patriot. Jeho najnovšie vyjadrenia však naznačujú, že konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Trump si nie je istý, či USA povolia Ukrajine výrobu rakiet Patriot. Tvrdí, že ide o „výnimočnú zbraň“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Patriot podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt systémy protivzdušnej obrany Vojna na Ukrajine
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