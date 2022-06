Milan Sládek predstavil v Bruseli sériu svojich obrazov

Niekoľko desiatok Slovákov a milovníkov umenia sa v Bruseli zúčastnilo na ukončení výstavy obrazov svetoznámeho slovenského míma Milana Sládka, ktorý už roky žije v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Informoval o tom v piatok spravodajca TASR.





Výstava obrazov rozpohybovaných ľudských tiel a portrétov bola od začiatku apríla tohto roku inštalovaná v galérii ARTour Gallery nachádzajúcej sa neďaleko inštitúcií EÚ v širšom centre Bruselu.Sládek ukončenie výstavy spestril svojim pantomimickým vystúpením, tancom inšpirovaným balijskou kultúrou. Umelca prítomnému publiku predstavili kurátorka výstavy Elisabeth Kochová a predstavitelia Generálneho konzulátu SR v Bruseli, ktorý štvrtkové podujatie podporil.Sládek pre TASR uviedol, že počas výstavy jeho obrazov v Kolíne nad Rýnom bol oslovený kurátorkou bruselskej galérie. Bruselskí galeristi si sami vybrala sériu jeho obrazov, ktoré vznikali v posledných desaťročiach; 84-ročný umelec vyjadril so spôsobom inštalácie výstavy v ARTour Gallery spokojnosť."Moji kamaráti hovoria, že maľujem sám seba. Možno je to tak. Som presvedčený, že v pantomíme sa nachádza výtvarné umenie. V pohyboch, v kompozícii tých pohybov, alebo keď robím väčšiu inscenáciu a javisko zastieram obrazmi. Potom je samozrejmé, že tieto skúsenosti dávam aj na papier," vysvetlil Milan Sládek.Podľa vlastných slov maľuje vtedy, keď má čas a chuť, aj preto svoje obrazy rozpohybovaných ľudských tiel považuje za "presvedčivé a dôrazné".Sládkove obrazy boli už v minulosti prezentované v Štrasburgu, v Mníchove či Québecu. "Dostávam pozvánky na predstavenia pantomímy spolu s vystavovaním mojich obrázkov," povedal. Spresnil, že sa venuje predovšetkým akvarelu, občas použije akryl, ale "necháva slobodu farbám a vode", aj preto sú jeho postavy niekedy tak rozhýbané."Tie obrazy sú môj život, dá sa povedať. Pretože som tvorca, ale aj ten materiál. A tak sa moje predstavy o tom, čo je telo schopné urobiť, dostávajú aj do mojich obrázkov," uviedol slovenský umelec.