Milanová chce pred nástupom nového riaditeľa stretnutie so zamestnancami Novej scény

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) sa pred vymenovaním Petra Oravca do funkcie nového riaditeľa Divadla Nová scéna (DNS) plánuje stretnúť so zástupcami vedenia, hercov a iných profesionálov, ktorí v ňom pôsobia.Uviedla to hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová . Stretnutie má byť reakciou na otvorený list 80 zamestnancov Divadla Nová scéna, ktorí žiadajú od ministerky vysvetlenie celej situácie.„Považujeme za korektné najskôr sa stretnúť s nimi, ako by sme mali tieto záležitosti preberať na verejnom fóre. Ide nám v prvom rade o to, aby divadlo napredovalo a bola zaručená jeho tvorivá realizácia,“ vysvetlila Viciaňová.Podľa zástupkyne divadla vo výberovom konaní na nového riaditeľa Zuzany Šebestovej bolo v zápisnici z výberového konania iné poradie, než ako sa zhodla komisia. Vysvetlila, že kým na základe rozhodnutia komisie patrilo prvé miesto v oboch metódach hodnotenia doterajšej riaditeľke Novej scény Ingrid Fašiangovej, vo zverejnenej zápisnici prvé miesto v metóde hodnotenia podľa poradia uvedené nebolo, o druhé sa delili Fašiangová s Oravcom. Dodala, že preto bolo nevyhnutné ďalšie stretnutie výberovej komisie s cieľom určiť, či víťaza výberového konania vyberú podľa poradia alebo podľa získaných bodov.Výberová komisia cez hlasovanie rozhodla, že výslednou metódou bude hodnotenie podľa počtu bodov. Komisia tak opäť odporučila na pozíciu generálnej riaditeľky DNS Fašiangovú. „Až v tomto momente sa voči môjmu pôsobeniu v komisii ohradila členka komisie Eva Babitzová. Napadla moje nezávislé hodnotenie kandidátov, voči čomu som sa ohradila a za pravdu mi dali aj ďalší traja členovia komisie,“ poukázala Šebestová.Ministerstvo kultúry 4. mája informovalo o víťazstve Oravca vo výberovom konaní na pozíciu riaditeľa DNS. Podľa rezortu v zápisnici z výberového konania ako aj v stanovisku etických poradcov bol jasne pomenovaný konflikt záujmov jednej členky výberovej komisie k Fašiangovej a rovnako jasne viditeľný bol aj nerovný prístup danej členky vo výberovom procese samotnom. Z daného dôvodu Milanová rozhodla neprihliadnuť na bodové hodnotenie predmetnej členky. „Po zostavení tabuľky hodnotenia sa na prvom mieste umiestnil Peter Oravec, ktorého sa ministerka rozhodla vymenovať do funkcie generálneho riaditeľa,“ konštatovalo MK SR.