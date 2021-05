Na Pohode on the Ground sa prestaví počas piatich dní desať domácich klubov

Pohoda on the Ground prinesie počas piatich dní na trenčianske letisko desiatky kapiel umelcov a umelkýň. Jedným z leitmotívov festivalu je podpora domácej klubovej scény. Práve ľudia z desiatich klubov naprieč celým Slovenskom pripravia väčšiu programu. Kurátormi dvoch klubových pódií Pohody on the Ground sú Hangár, Bombura, Fuga, Diera do sveta, Stromoradie, 69, Collosseum, WAX, Záhrada a Hájovňa. Na letisku pristavíme aj električku T3 - kultúrny prostriedok, ktorý si tu urobí medzipristátie pred presunom na nové miesto.

„Pohoda sa vracia na zem. Kapacitou, ktorá je porovnateľná s jej začiatkami i dôrazom na klubovú scénu. Kluby sú pre hudbu podstatné, vytvárajú celoročné zázemie pre muzikantov a miestne komunity. Baví nás tvoriť inú podobu Pohody, hra s priestorom i programom, hlavne sa veľmi tešíme na stretnutie s návštevníčkami a návštevníkmi už čoskoro na letisku v Trenčíne“, vraví Michal Kaščák z tímu Pohody.

V rukách Pohody bude hlavný stage zameraný na zahraničné kapely, pričom program sa na rozdiel od toho klubového meniť v rámci jednotlivých dní nebude. Známe sú už aj prvé mená – z britských ostrovov prídu experimentálno-rockové kapely Black Midi a Black Country, New Road, post-punkoví Dry Cleaning či grimeoví pankáči Pengshui. Z metropoly francúzska príde gruzínska kapela Murman Tsuladze a konžská kapela Fulu Miziki predvedie, ako je možné premeniť odpadky na jedinečnú umeleckú výpoveď, energiu a skvelú zábavu. Festival otvorí unikátne galapredstavenie hudobno-pracovnej skupiny Vrbovskí víťazi s Komorným orchestrom mesta Trenčín.

Silné zastúpenie bude mať aj nehudobný program. Obdobný prístup kurátorovania ako v hudbe prinesie aj Visual stage, ktorý ponúkne priestor na realizácie kultúrnym centrám: Nástupište 1-12 Topoľčany, Nová Synagóga Žilina, Periférne centrá Dúbravica, Kunsthalle Bratislava, Vlastivedné múzeum Galanta a každý deň sa s inou performance predstaví aj Transart Communication – Kassákovo centrum intermediálnej kreativity "K2IC" z Nových Zámkov.



Pohoda on the Ground privíta aj súčasný cirkus v podaní 13-tich študentov francúzskej cirkusovej školy Ésacto ‘Lido. Šou, ktorá vznikne v priebehu nadchádzajúcich týždňov, bude režírovať Christophe Lafrague. Návštevníci môžu očakávať kuriózne vystúpenia s mixom žonglovania, balansovania, akrobacie, tanca či kúskoch na čínskych póloch, trapézoch a lanách. Návštevníkov čaká tiež zaujímavý literárny program, rôzne športové aktivity (futbal, skatepark), či diskusie.

Súčasťou festivalu budú aj aktivity, ktoré počas klasických veľkých Pohôd nie sú možné – návštevníci budú môcť napríklad používať kolieskové korčule, kolobežky či boardy. K dispozícii budú mať celú dvojkilometrovú pristávaciu dráhu letiska Trenčín. Väčšina programu bude na mieste, kde sa zvyčajne nachádza hlavný stage a to v unikátne riešených priestoroch, časť programu prebehne aj v bývalom vojenskom radari letiska. Stanovať sa bude v srdci festivalu (okolo miesta kde bývali slnečnice) a súčasťou areálu bude aj „autokemping“, v ktorom si budú môcť zaparkovať kempujúci auto hneď vedľa stanu.



ROZDELENIE KLUBOV PODĽA DNÍ:

7. JÚL – O otvárací deň festivalu sa postará nový domáci trenčiansky klub Hangár a jeden z najdlhšie fungujúcich kultúrnych priestorov u nás – Bombura z Brezna.

PREDPREDAJ

Program zverejnia organizátori na webe a sociálnych sieťach Pohody a jednotlivých klubov postupne po jednotlivých dňoch od stredy do nedele budúci týždeň. Prvých 1000 lístkov na Pohoda on the Ground dostanú k dispozícii na exkluzívny predpredaj jednotlivé kluby v stredu 12.5.. Online predpredaj cez Pohoda shop sa následne spustí na www.pohdoafestival.sk 17. mája 2021.