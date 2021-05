POHODA DEŇ_FM 2021: Koncerty i novinky týkajúce sa festivalu Pohoda on the Ground v živom vysielaní Rádia_FM

Vrbovskí víťazi s Komorným orchestrom mesta Trenčín, Boy Wonder, Nina Rosa, Dáša Fon Fľaša, VKTRD, Whithe a Miklei vystúpia už tento piatok na Pohoda Dni_FM. Akcia prinesie okrem koncertov aj debaty zástupcami slovenských klubov a ďalšími hosťami z prostredia kultúry o ich uplynulom roku či plánoch na najbližšie obdobie ako aj debatu s epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou. Zástupcovia festivalu zverejnia v Ráne na eFeMku aj prvé mená a počas dňa aj ďalšie informácie o chystanom projekte Pohoda on the Ground. Tradičná warm-up akcia festivalu Pohoda bude aj tentokrát bez návštevníkov, no veríme, že si ju užijete v živom vysielaní Rádia_FM.

Vrbovskí víťazi a Komorný orchester mesta Trenčín

Komorný orchester mesta Trenčín zahral diela Vrbovských víťazov v aranžmánoch Slava Solovica spoločne s pánmi bratmi prvýkrát na Pohode in the Air. Sám autor aranžmánov vtedy k projektu povedal: „Je zarážajúce, že žáner industriálny folklór ostal bez povšimnutia a s orchestrom doteraz nikdy nezaznel! My sa toto pokúsime napraviť a vytvoriť tomuto žánru cestu z olejových montážnych hál a dielní do nablýskaných koncertných sál a filharmónii, ktoré ešte stále okupuje privilegovaná, takzvaná vážna hudba.“ Zdá sa, že sú na dobrej ceste. Po svetovej premiére v jednom z hangárov pri letisku Trenčín sa tentokrát predstavia budove Slovenského rozhlasu a toto unikátne spojenie si budú môcť vypočuť fanúšikovia oboch telies na vlnách Rádia_FM.

Boy Wonder

Boy Wonder je slovenský raper a producent tiež známy ako člen skupiny BoyBand s Ideom, dua Ladyboys či formácie Turbo Boost. V roku 2012 vydal debut Špinavý poet a dlhé čakanie na pokračovanie skrátil fanúšikom okrem kolaborácií aj skladbami ako Pandúri, Stále vládze, Prekrásny Nový Svet, Ukáž mi lásku, Chvíľu Šťastní či najnovším singlom z októbra minulého roka s názvom Život je Lajf.

Nina Rosa

Pesničkárka, huslistka a speváčka Nina Marinová účinkujúca pod pseudonymom Nina Rosa sa s rovnomenným projektom predstavila už na viacerých akciách pod hlavičkou Pohody. V roku 2019 vydal debut Discovery, za ktorý si vyslúžila tri nominácie na Radio Head Awards. Skladá piesne v rôznych jazykoch a ponúka nevšednú kombináciu worldmusic, swingu, folku a reggae.

Dáša Fon Fľaša

Dáša Fon Fľaša hrá akustický folk DIY HC/punk. DIY asi najlepši vystihuje spôsob, akým nahráva svoje piesne (na malé prenosné zariadenie) či fakt, že aj obaly svojich albumov vytvára ručne. Sú pre neho typické silné angažované texty zamerané na podporu solidarity a tolerancie či ekologický prístup a je tiež dramaturgom žilinského klubu Hájovňa.

Whithe

Whithe vytvára atmosférické, experimentálne ambientné / tanečné tracky primárne na analógových zariadeniach. V tvorbe ide od ambientných zvukových plôch po klubovo zamerané súčasné techno a future garage. V roku 2015 sa zúčastnil na Redbull Bass Music Academy v Prahe, čo mu otvorilo dvere k tomu, aby supportoval mená ako ako Kiasmos, Nina Kraviz či Thundercat. Pôsobil tiež ako rezident v bratislavskom Subclube.

Miklei

Miklei je acid / trance / techno dj-ka z Ukrajiny žijúca už na Slovensku. Jej sety sú čerstvou zmesou 4/4 bangerov, zvyšujúcou povedomie o slovenských techno producentoch, doplnené o vplyvy undergroundovej klubovej scény z východnej Európy.

VKTRD

Viktor Drábek aka VKTRD je jedným z dramaturgov trnavského klubu 69 a okrem toho ako selektor púšťa na vinyloch výber skvelých vecí naprieč žánrami ako hiphop, triphop, dubstep, bass, uk garrage, juke...