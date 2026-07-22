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22. júla 2026

Milanová: Ministerstvo kultúry ohrozuje obnovu pamiatok škrtmi, chaosom a netransparentným prideľovaním dotácií


Tagy: Dotácie Eurofondy obnova kultúrnych pamiatok Program Slovensko 2021-2027

Hnutie Slovensko spomína aj problémy pri čerpaní eurofondov určených na obnovu štátnych národných kultúrnych pamiatok. Opozičné



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3j2a0168 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko spomína aj problémy pri čerpaní eurofondov určených na obnovu štátnych národných kultúrnych pamiatok.


Opozičné Hnutie Slovensko tvrdí, že Ministerstvo kultúry (MK) SR ohrozuje obnovu pamiatok škrtmi, chaosom a netransparentným prideľovaním dotácií. Matovičovci hovoria o vážnych zlyhaniach.

Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová tvrdí, že súčasné vedenie MK SR drasticky znížilo financovanie programu Obnovme si svoj dom a nezvláda jeho administráciu. Prideľovanie dotácií podľa nej tiež vyvoláva vážne pochybnosti o transparentnosti rozhodovania.

"Namiesto toho, aby sme slovenské pamiatky zachraňovali, súčasné vedenie ministerstva kultúry ich systematicky vyhladováva. Prepad rozpočtu zo 14,7 milióna na 8,2 milióna eur a absolútny manažérsky chaos znamenajú, že namiesto ruchu na stavebných lešeniach vládne v regiónoch neistota. Štát sa tak otočil chrbtom k nášmu vlastnému kultúrnemu dedičstvu," vraví Milanová.

Škrty aj zlyhanie pri riadení dotačného programu


Exministerka kultúry poukázala, že v roku 2023 bol program Obnovme si svoj dom financovaný historicky najvyššou sumou. Išlo o 14,7 milióna eur, vďaka ktorým bolo možné podporiť 545 projektov obnovy kultúrnych pamiatok. V roku 2024 však rezort kultúry znížil rozpočet na deväť miliónov eur, tento rok sa počíta s ďalším poklesom na 8,2 milióna eur. Počet podporených projektov podľa Milanovej poklesol približne na polovicu.

Za problematické hnutie nepovažuje len rozpočtové škrty, ale aj zlyhanie pri riadení dotačného programu. Poukazuje pritom, že v minulosti boli výzvy vyhlasované koncom roka, úspešní žiadatelia podpisovali zmluvy najneskôr v júni. V súčasnosti sú výzvy zverejňované až začiatkom roka a podpis zmlúv sa posúva niekedy až na október, čo je v podstate záver stavebnej sezóny.

"Podpisovať dotačné zmluvy v októbri, keď sa stavebná sezóna končí, je priamy hazard s historickými objektmi. Pamiatky sa nedajú rekonštruovať v daždi a mraze len preto, že ministerstvo kultúry nie je schopné včas a riadne vyhodnotiť dotačné výzvy. V minulosti úspešní žiadatelia podpisovali zmluvy najneskôr v júni a prvá časť prác sa stíhala ešte počas leta. Dnes ministerstvo svojou neschopnosťou posiela celé leto na lešeniach do stratenia," myslí si exministerka kultúry.

Výsledky podprogramu Komplexná obnova


Matovičovci upozornili aj na výsledky podprogramu Komplexná obnova, podľa nich pri ňom vznikajú vážne pochybnosti o objektivite prideľovania dotácií. Poukázali napríklad na projekt, ktorý získal len 26 bodov, teda druhé najnižšie hodnotenie spomedzi dvadsiatich posudzovaných projektov, no dotáciu získal druhú najvyššiu, a to vo výške 700-tisíc eur.

"Kto uverí, že je náhoda, že majitelia nízko hodnoteného Sovieho domu s vysokou dotáciou vlastnia nehnuteľnosť na ulici, kde vlastní nehnuteľnosť aj Matúš Šutaj Eštok, a druhú hneď vedľa Petra Pellegriniho v bratislavskom Zuckermandeli?" spytuje sa Milanová. Poukázala, že podporu nedostali viaceré lepšie hodnotené projekty. Opätovne bolo podporené aj mesto Holíč, ktorého primátor je predstaviteľom SNS.

"Je neprípustné, aby projekty s jedným z najnižších bodových hodnotení dostávali státisícové dotácie, zatiaľ čo kvalitné a pripravené projekty po celom Slovensku zostávajú bez jediného eura," zdôraznila Milanová, podľa ktorej nejde o odbornú starostlivosť, ale o politickú svojvôľu.

Problémy pri čerpaní eurofondov


Hnutie spomína aj problémy pri čerpaní eurofondov určených na obnovu štátnych národných kultúrnych pamiatok. Tvrdí, že pôvodne vyrokovaných 200 miliónov eur v rámci Programu Slovensko kleslo na 137 miliónov eur.

"Navyše rezort kultúry uzatvára státisícové zmluvy na externé poradenské služby, ktoré v minulosti zabezpečovali vlastní zamestnanci rezortu, a naďalej pretrvávajú otázniky okolo viacerých projektov financovaných z eurofondov. Rovnako za symbol zlyhania súčasného vedenia ministerstva je aj obnovu hradu Krásna Hôrka, ktorá sa zastavila v dôsledku rozhodnutí prijatých počas pôsobenia ministerky Martiny Šimkovičovej,” dodáva politický subjekt.

Podľa exministerky Milanovej slovenské kultúrne dedičstvo nepotrebuje chaos či nekompetentnosť, ale predvídateľné financovanie, transparentné rozhodovanie a férový prístup ku všetkým regiónom Slovenska.

Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo kultúry SR.


Zdroj: SITA.sk - Milanová: Ministerstvo kultúry ohrozuje obnovu pamiatok škrtmi, chaosom a netransparentným prideľovaním dotácií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dotácie Eurofondy obnova kultúrnych pamiatok Program Slovensko 2021-2027
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