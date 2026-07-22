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Nízkonákladovka Bookbot Travel už vozí čitateľov po celom svete
Tagy: Bookbot Travel Knihy PR
Bookbot Travel ponúka najobľúbenejšie destinácie, zážitkové pobyty aj exkluzívne cesty. Garantuje nízke náklady a absolútne pohodlie pri cestovaní bez meškania. Zabudnite na balenie ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Bookbot Travel ponúka najobľúbenejšie destinácie, zážitkové pobyty aj exkluzívne cesty.
Garantuje nízke náklady a absolútne pohodlie pri cestovaní bez meškania.
Zabudnite na balenie kufra, kontrolu pasu a stres, či sa vám do príručnej batožiny zmestí siedmy pár topánok. Bookbot Travel totiž namiesto leteniek predáva knihy. A namiesto delegáta vás na mieste privíta hlavná postava. Na cestu do Talianska, Japonska alebo na Island vám tak postačí pohodlné kreslo, voľný večer a kniha, ktorá vie, kadiaľ ísť.
Dobrou správou je, že tu nehrozí meškanie letu, stratená batožina ani izba s výhľadom na parkovisko, hoci katalóg sľuboval more. A druhá dobrá správa je, že môžete cestovať po celom svete bez toho, aby ste minuli čo len jeden deň dovolenky.
Nie každá cesta musí začínať na letisku. Niekedy sa začne prvou vetou.
Dobrá cestovateľská kniha vás dokáže preniesť na rozpálené talianske námestie skôr, než si stihnete uvariť kávu. V severskej detektívke vám bude zima aj počas tridsaťstupňových horúčav a pri románe odohrávajúcom sa vo Francúzsku pravdepodobne dostanete chuť na croissant, hoci doma nájdete iba včerajší rožok.
Literárne cestovanie má navyše jednu veľkú výhodu. Počas jediného víkendu môžete navštíviť viac krajín než bežný dovolenkár za celé leto. V piatok večer sa vyberiete do Japonska, v sobotu ráno do Škótska a v nedeľu si dáte romantickú zachádzku cez Toskánsko. Bez prestupov, bez víz a bez otázky, či ste vypli žehličku.
Práve na tejto myšlienke stojí Bookbot Travel. Webová cestovná kancelária ponúka čitateľom knižné destinácie, zážitkové pobyty, exkluzívne cesty aj recenzie ďalších "cestovateľov". Namiesto hotelov a apartmánov si však vyberajú príbehy, ktoré ich zoberú tam, kam majú práve chuť vyraziť.
Výber destinácie závisí najmä od nálady. A tá sa, ako vieme, môže meniť približne každých pätnásť minút.
Máte chuť na leto, víno a uličky, v ktorých sa dá romanticky stratiť? Vyrazte do Talianska. Túžite po hmle, starých sídlach a tajomstve, ktoré malo zostať pochované? Škótsko bude správna voľba. Potrebujete od ľudí pokoj? Island ponúka sopky, ľadovce a výrazne menej susedov.
Do Japonska sa môžete vybrať za ruchom veľkomesta aj tichom tradičných záhrad. Francúzsko je vhodné pre romantické duše, milovníkov gastronómie aj ľudí, ktorí si chcú aspoň počas čítania nahovárať, že raňajkujú na parížskej terase.
Knihy o cestovaní pritom nemusia byť iba klasické cestopisy alebo turistické sprievodce. Atmosféru krajiny často najlepšie sprostredkuje román, detektívka, rodinná sága či skutočný príbeh človeka, ktorý tam žil. Niekedy sa o meste dozviete viac z osudu jednej postavy než z desiatich stránok o pamiatkach.
Bookbot Travel je ideálnou cestovnou kanceláriou aj pre ľudí, ktorí neradi vstávajú na hotelové raňajky o siedmej, neznášajú organizované prehliadky a pri slovách "zraz pri autobuse o 6.15" okamžite strácajú dovolenkovú náladu.
Na literárnom zájazde si program určujete sami. Môžete cestovať ráno v posteli, popoludní na balkóne alebo večer vo vani. Keď sa vám výlet páči, zostanete o kapitolu dlhšie. Keď nie, pokojne zmeníte destináciu. Bez storno poplatku a nepríjemného telefonátu s cestovkou.
"Knihy nám dovoľujú cestovať vlastným tempom. Dokážu nás vrátiť na miesta, ktoré poznáme, ale aj ukázať svet, do ktorého by sme sa inak možno nikdy nedostali. Bookbot Travel je hravou pozvánkou na dovolenku, ktorú si môže dopriať každý čitateľ," hovorí marketingová manažérka Bookbotu Žaneta Kratochvílová.
Román odohrávajúci sa v Taliansku vás naladí na miestne tempo, cestopis z Ázie vám ukáže krajinu očami človeka, ktorý ju naozaj prešiel, a kniha o miestnej kultúre môže pomôcť pochopiť zvyky, ktoré by vás inak prekvapili až na mieste.
Cestopisy a cestovateľské knihy sa preto oplatí čítať nielen namiesto dovolenky, ale aj pred ňou. A pokojne aj po návrate, keď opadne opálenie, minú sa fotografie a zostane vám už iba magnetka na chladničke a mierne podozrenie, že ste mali zostať dlhšie.
Na Bookbote možno nájsť cestopisy, turistických sprievodcov, romány aj ďalšie knihy z druhej ruky venované cestovaniu a rôznym krajinám sveta. Sekcia Mapy a cestovanie zahŕňa cestopisy, mapy, atlasy, turistických sprievodcov aj miestopisnú literatúru.
Kniha je napokon jeden z mála dovolenkových suvenírov, ktorý si môžete priniesť ešte pred cestou. Nezaberie celé popoludnie na trhu, netreba ju baliť do bublinkovej fólie a na rozdiel od mušlí ju môžete bez obáv preniesť cez hranice.
Keď ju dočítate, nemusí ani navždy zostať doma. Kniha z druhej ruky môže po návrate pokračovať k ďalšiemu čitateľovi a zobrať ho na rovnakú cestu, hoci ju možno zažije úplne inak. Bookbot Travel tak ponúka dovolenky bez cestovného poistenia, bez batožinového limitu a bez rizika, že vám bude celý týždeň pršať. Letenka ani ubytovanie nie sú v cene. Fantázia, dobrodružstvo a cesta okolo sveta áno.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nízkonákladovka Bookbot Travel už vozí čitateľov po celom svete © SITA Všetky práva vyhradené.
Garantuje nízke náklady a absolútne pohodlie pri cestovaní bez meškania.
Zabudnite na balenie kufra, kontrolu pasu a stres, či sa vám do príručnej batožiny zmestí siedmy pár topánok. Bookbot Travel totiž namiesto leteniek predáva knihy. A namiesto delegáta vás na mieste privíta hlavná postava. Na cestu do Talianska, Japonska alebo na Island vám tak postačí pohodlné kreslo, voľný večer a kniha, ktorá vie, kadiaľ ísť.
Dobrou správou je, že tu nehrozí meškanie letu, stratená batožina ani izba s výhľadom na parkovisko, hoci katalóg sľuboval more. A druhá dobrá správa je, že môžete cestovať po celom svete bez toho, aby ste minuli čo len jeden deň dovolenky.
Dovolenka sa začína otvorením knihy
Nie každá cesta musí začínať na letisku. Niekedy sa začne prvou vetou.
Dobrá cestovateľská kniha vás dokáže preniesť na rozpálené talianske námestie skôr, než si stihnete uvariť kávu. V severskej detektívke vám bude zima aj počas tridsaťstupňových horúčav a pri románe odohrávajúcom sa vo Francúzsku pravdepodobne dostanete chuť na croissant, hoci doma nájdete iba včerajší rožok.
Literárne cestovanie má navyše jednu veľkú výhodu. Počas jediného víkendu môžete navštíviť viac krajín než bežný dovolenkár za celé leto. V piatok večer sa vyberiete do Japonska, v sobotu ráno do Škótska a v nedeľu si dáte romantickú zachádzku cez Toskánsko. Bez prestupov, bez víz a bez otázky, či ste vypli žehličku.
Práve na tejto myšlienke stojí Bookbot Travel. Webová cestovná kancelária ponúka čitateľom knižné destinácie, zážitkové pobyty, exkluzívne cesty aj recenzie ďalších "cestovateľov". Namiesto hotelov a apartmánov si však vyberajú príbehy, ktoré ich zoberú tam, kam majú práve chuť vyraziť.
Kam dnes cestujeme?
Výber destinácie závisí najmä od nálady. A tá sa, ako vieme, môže meniť približne každých pätnásť minút.
Máte chuť na leto, víno a uličky, v ktorých sa dá romanticky stratiť? Vyrazte do Talianska. Túžite po hmle, starých sídlach a tajomstve, ktoré malo zostať pochované? Škótsko bude správna voľba. Potrebujete od ľudí pokoj? Island ponúka sopky, ľadovce a výrazne menej susedov.
Do Japonska sa môžete vybrať za ruchom veľkomesta aj tichom tradičných záhrad. Francúzsko je vhodné pre romantické duše, milovníkov gastronómie aj ľudí, ktorí si chcú aspoň počas čítania nahovárať, že raňajkujú na parížskej terase.
Knihy o cestovaní pritom nemusia byť iba klasické cestopisy alebo turistické sprievodce. Atmosféru krajiny často najlepšie sprostredkuje román, detektívka, rodinná sága či skutočný príbeh človeka, ktorý tam žil. Niekedy sa o meste dozviete viac z osudu jednej postavy než z desiatich stránok o pamiatkach.
Zájazd, pri ktorom vám nikto neurčí čas raňajok
Bookbot Travel je ideálnou cestovnou kanceláriou aj pre ľudí, ktorí neradi vstávajú na hotelové raňajky o siedmej, neznášajú organizované prehliadky a pri slovách "zraz pri autobuse o 6.15" okamžite strácajú dovolenkovú náladu.
Na literárnom zájazde si program určujete sami. Môžete cestovať ráno v posteli, popoludní na balkóne alebo večer vo vani. Keď sa vám výlet páči, zostanete o kapitolu dlhšie. Keď nie, pokojne zmeníte destináciu. Bez storno poplatku a nepríjemného telefonátu s cestovkou.
"Knihy nám dovoľujú cestovať vlastným tempom. Dokážu nás vrátiť na miesta, ktoré poznáme, ale aj ukázať svet, do ktorého by sme sa inak možno nikdy nedostali. Bookbot Travel je hravou pozvánkou na dovolenku, ktorú si môže dopriať každý čitateľ," hovorí marketingová manažérka Bookbotu Žaneta Kratochvílová.
Čo si prečítať pred dovolenkou?
Román odohrávajúci sa v Taliansku vás naladí na miestne tempo, cestopis z Ázie vám ukáže krajinu očami človeka, ktorý ju naozaj prešiel, a kniha o miestnej kultúre môže pomôcť pochopiť zvyky, ktoré by vás inak prekvapili až na mieste.
Cestopisy a cestovateľské knihy sa preto oplatí čítať nielen namiesto dovolenky, ale aj pred ňou. A pokojne aj po návrate, keď opadne opálenie, minú sa fotografie a zostane vám už iba magnetka na chladničke a mierne podozrenie, že ste mali zostať dlhšie.
Na Bookbote možno nájsť cestopisy, turistických sprievodcov, romány aj ďalšie knihy z druhej ruky venované cestovaniu a rôznym krajinám sveta. Sekcia Mapy a cestovanie zahŕňa cestopisy, mapy, atlasy, turistických sprievodcov aj miestopisnú literatúru.
Najľahší kufor tohto leta
Kniha je napokon jeden z mála dovolenkových suvenírov, ktorý si môžete priniesť ešte pred cestou. Nezaberie celé popoludnie na trhu, netreba ju baliť do bublinkovej fólie a na rozdiel od mušlí ju môžete bez obáv preniesť cez hranice.
Keď ju dočítate, nemusí ani navždy zostať doma. Kniha z druhej ruky môže po návrate pokračovať k ďalšiemu čitateľovi a zobrať ho na rovnakú cestu, hoci ju možno zažije úplne inak. Bookbot Travel tak ponúka dovolenky bez cestovného poistenia, bez batožinového limitu a bez rizika, že vám bude celý týždeň pršať. Letenka ani ubytovanie nie sú v cene. Fantázia, dobrodružstvo a cesta okolo sveta áno.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nízkonákladovka Bookbot Travel už vozí čitateľov po celom svete © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bookbot Travel Knihy PR
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