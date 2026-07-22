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22. júla 2026

SaS obviňuje župana Becíka zo zneužitia verejných peňazí. Pred voľbami mal minúť viac ako 180-tisíc eur – VIDEO


Tagy: Komunálne voľby

SaS zároveň kritizuje aj obsah kampane. Opozičná strana Sloboda a Solidarita ...



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sni mka obrazovky 2026 07 22 o 14.54.21 676x374 22.7.2026 (SITA.sk) - SaS zároveň kritizuje aj obsah kampane.




Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka (Hlas-SD) za rozsiahlu komunikačnú kampaň financovanú z verejných zdrojov. Podľa SaS si župan približne tri mesiace pred komunálnymi a župnými voľbami objednal desiatky billboardov, citylightov, celostránkových inzercií a výtlačky novín.

Kampaň stála viac ako 180 tisíc eur


Celková hodnota kampane je podľa SaS viac ako 180-tisíc eur. „80 billboardov, 60 citylightov, 12 celostránkových inzerátov a viac ako 1,5 milióna novín. Takúto kampaň si tri mesiace pred voľbami objednal nitriansky župan Becík z Hlasu. Ale neplatí si ju sám a neplatí mu ju ani strana Hlas. Zaplatiť si ju nechal z verejných peňazí,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková.

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Podľa nej ide o zneužívanie verejných zdrojov na politickú propagáciu, pričom peniaze mohli byť využité na opravu ciest, škôl alebo podporu zariadení sociálnych služieb. „Takáto kampaň v histórii Nitrianskeho samosprávneho kraja doteraz objednaná nebola. Až teraz, tri mesiace predtým, ako sa bude Becík z Hlasu snažiť o znovuzvolenie,“ dodala poslankyňa.

Kritizujú aj obsah kampane


SaS zároveň kritizuje aj obsah kampane. Poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a kandidát na predsedu kraja Henrich Varga uviedol, že opravy ciest a mostov sú základnou povinnosťou samosprávy, nie dôvodom na predvolebnú propagáciu. „Je škandál hovoriť z pozície župana na billboardoch za verejné peniaze, že som opravil mosty a cesty. To je psou povinnosťou každého jedného župana, starostu či primátora. To je úplne najzákladnejšia vec, ktorú má samospráva robiť,“ zdôraznil.

Dodal, že peniaze sa mohli použiť radšej na propagáciu nových lekárov a ambulancií, pretože za posledných päť rokov zaniklo v Nitrianskom samosprávnom kraji 53 ambulancií a v najbližších piatich rokoch je potrebné dostať do kraja 70 lekárov. Podľa SaS by sa Nitriansky samosprávny kraj mohol inšpirovať Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý podľa strany propaguje región ako turistickú destináciu a zároveň sa snaží prilákať nových lekárov prostredníctvom dotačných schém a ďalších opatrení.







Zdroj: SITA.sk - SaS obviňuje župana Becíka zo zneužitia verejných peňazí. Pred voľbami mal minúť viac ako 180-tisíc eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby
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