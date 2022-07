Ako sa zbaviť ôs? Vďaka týmto šiestim fintám nemajú u vás v lete šancu

Predovšetkým sa jedná o užitočných predátorov, hoci si to nikto nechce priznať. Bez ich pričinenia by dotieravého hmyzu, najmä múch, kliešťov a pavúkov bolo oveľa viac. K tomu sú významnými opeľovačmi rôznych druhov rastlín, pre niektorých sú dokonca jedinou možnosťou ďalšieho života. Ako sa ich teda účinne zbaviť bez zabíjania, ktoré môže skončiť popíchaním a následnou alergickou reakciou? Stavte na rokmi odskúšané metódy, ktoré sa používajú po celom svete.

Teplo, jedlo a osy

Stačí, aby sa oteplilo a bolo jedlo na stole. Osy si okamžite nájdu cestu, pretože milujú vôňu sladkostí, ovocia, nápojov, hlavne piva alebo limonád. Larvy sa živia živočíšnou potravou, ktorú im prináša robotníčka. Mimochodom práve samičky majú povestné žihadlo, ktoré môže spôsobiť nepríjemné bodnutie a spôsobiť alergickú reakciu vplyvom obsiahnutého jedu alebo zápal v mieste vpichu. V ekosystéme sú ale cenené, pretože bez nich by bol svet oveľa horším miestom na život, na to by bol zaplavený pavúkmi a muchami, pretože podľa vedcov len vo Veľkej Británii zlikvidujú 14 miliónov kilogramov hmyzu. Ako sa ich teda šetrne zbaviť a neublížiť im?

1. Jedlo pod pokrievkou a uzatvárateľné fľaše

Osy sú veľmi šikovné pri hľadaní potravy, preto posielajú prieskumníkov, ktorí následne dajú echo celej kolónii, preto sa objaví najprv jedna a za pár chvíľ ich je niekoľko. Prvou možnosťou, ako osám zamedziť prístup, je používať vo vonkajšom prostredí uzatvárateľné krabičky na jedlo a fľaše s uzáverom, aby hmyz nelákali rôzne vône. Všetky potraviny na tanieroch je potom možné prikryť sieťovanými krytmi, ktoré sú dostupné v obchodoch s kuchynskými potrebami.

2. Vôňami proti osám

Každý hmyz neznáša iný druh vône, u ôs sa jedná o citrónovú trávu, ktorú je možné vysadiť priamo na záhrade alebo v blízkosti terasy, ďalej sa odporúča použitie esenciálneho oleja. Tento prírodný repelent je známy intenzívnou, človeku príjemnou, citrusovou vôňou. V obchodoch sa predávajú aj citronelové sviečky, ktoré sú výbornou voľbou pre popoludňajšie alebo podvečerné pikniky.

3. Stoly s dobre vybranou kvetinovou výzdobou

Kvetinové aranžmány sú obľúbené, ale v letnom období je nutné vyberať obozretne používané druhy, aby nelákali zástupy hmyzu, ktorého lákajú konkrétne vône. Nie sú vhodné predovšetkým kvety so sladkým nektárom, naopak sú vhodné rastliny, ako sú palina alebo eukalyptus.

4. Bylinky na varenie aj ako prírodné odpudzovače

Čerstvé bylinky sú výborné do pokrmov, do šalátov alebo do polievok, k tomu fungujú ako prírodné odpudzovače hmyzu, nielen os. Účinne pôsobí mäta, šalvia, tymian alebo rozmarín. Kvetníky s čerstvými bylinkami môžu ozdobiť terasu, balkón alebo jedálenský kút, je možné ich zavesiť aj na stenu. Namiesto čerstvých byliniek je možné použitie aj esenciálnych olejov, predovšetkým mäty piepornej.

5. Uhorkou proti osám

Uhorka je výbornou zeleninou, ktorá sa hodí do šalátu, k tomu ju osy bytostne neznášajú. Ideálne je nakrájať silnejšie plátky uhorky a rozložiť ich na hliníkovú tácku, kedy vzniknutá chemická reakcia osy odradí od útokov.

6. Vytvorte pascu na osy

Osy stále dotierajú okolo jedálenského stola? Nezostáva než im vytvoriť pascu z plastovej fľaše, do ktorej sa naleje alkohol a sladká šťava alebo limonáda. Na vrchu sa ponechá len malý otvor, omámené osy už nenájdu východ von. Vyrobená pasca sa vešia na strom v dostatočnej vzdialenosti, aby osy neobťažovali v okolí stola.