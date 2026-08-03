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03. augusta 2026
Milei opäť tvrdo zaútočil na Lulu, označil ho za zlodeja a skorumpovaného politika
Argentínsky prezident vyostril spor s brazílskym lídrom napriek tomu, že Buenos Aires sa napätie so svojím najväčším obchodným partnerom snažilo zmierniť. Argentínsky prezident
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3.8.2026 (SITA.sk) - Argentínsky prezident vyostril spor s brazílskym lídrom napriek tomu, že Buenos Aires sa napätie so svojím najväčším obchodným partnerom snažilo zmierniť.
Argentínsky prezident Javier Milei v nedeľu opäť ostro zaútočil na svojho brazílskeho kolegu Luiza Inácia Lulu da Silvu a označil ho za zlodeja a skorumpovaného politika.
Pokračoval tak v slovnej prestrelke, ktorá minulý týždeň vyvolala diplomatický spor medzi oboma krajinami.
„Je to zlodej, je skorumpovaný, bol odsúdený za krádež a korupciu a bol vo väzení, takže je pravda, že ho môžeme označiť za odsúdenca,“ povedal Milei v rozhovore pre televíziu LN+.
Podobné výroky predniesol už počas minulotýždňového prejavu v Brazílii, kde podporil Flávia Bolsonara, pravicového súpera Lulu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Brazília následne povolala svojho veľvyslanca v Argentíne na konzultácie.
Buenos Aires sa neskôr pokúsilo spor so svojím najväčším obchodným partnerom zmierniť a označilo ho za dôsledok ideologických a politických rozdielov.
Milei však v nedeľu svoje útoky zopakoval. „Nemyslíte si, že agresívne je, keď vás niekto okráda? Nazvať zlodeja zlodejom je oveľa menej závažné ako samotná krádež,“ vyhlásil.
Lula strávil od apríla 2018 vo väzení 580 dní po odsúdení v rozsiahlej protikorupčnej kauze Lava Jato. Jeho odsúdenie neskôr zrušili z procesných dôvodov a sudcu, ktorý prípad viedol, následne označili za zaujatého.
Zdroj: SITA.sk - Milei opäť tvrdo zaútočil na Lulu, označil ho za zlodeja a skorumpovaného politika © SITA Všetky práva vyhradené.
Argentínsky prezident Javier Milei v nedeľu opäť ostro zaútočil na svojho brazílskeho kolegu Luiza Inácia Lulu da Silvu a označil ho za zlodeja a skorumpovaného politika.
Pokračoval tak v slovnej prestrelke, ktorá minulý týždeň vyvolala diplomatický spor medzi oboma krajinami.
„Je to zlodej, je skorumpovaný, bol odsúdený za krádež a korupciu a bol vo väzení, takže je pravda, že ho môžeme označiť za odsúdenca,“ povedal Milei v rozhovore pre televíziu LN+.
Ideologické rozdiely
Podobné výroky predniesol už počas minulotýždňového prejavu v Brazílii, kde podporil Flávia Bolsonara, pravicového súpera Lulu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Brazília následne povolala svojho veľvyslanca v Argentíne na konzultácie.
Buenos Aires sa neskôr pokúsilo spor so svojím najväčším obchodným partnerom zmierniť a označilo ho za dôsledok ideologických a politických rozdielov.
Zlodej zostane zlodejom
Milei však v nedeľu svoje útoky zopakoval. „Nemyslíte si, že agresívne je, keď vás niekto okráda? Nazvať zlodeja zlodejom je oveľa menej závažné ako samotná krádež,“ vyhlásil.
Lula strávil od apríla 2018 vo väzení 580 dní po odsúdení v rozsiahlej protikorupčnej kauze Lava Jato. Jeho odsúdenie neskôr zrušili z procesných dôvodov a sudcu, ktorý prípad viedol, následne označili za zaujatého.
Zdroj: SITA.sk - Milei opäť tvrdo zaútočil na Lulu, označil ho za zlodeja a skorumpovaného politika © SITA Všetky práva vyhradené.
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