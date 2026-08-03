Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 3.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jerguš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

03. augusta 2026

Milei opäť tvrdo zaútočil na Lulu, označil ho za zlodeja a skorumpovaného politika


Tagy: Argentínsky prezident Brazílsky prezident Osočovanie Urážky

Argentínsky prezident vyostril spor s brazílskym lídrom napriek tomu, že Buenos Aires sa napätie so svojím najväčším obchodným partnerom snažilo zmierniť. Argentínsky prezident



Zdieľať
argentina_milei_19714 676x451 3.8.2026 (SITA.sk) - Argentínsky prezident vyostril spor s brazílskym lídrom napriek tomu, že Buenos Aires sa napätie so svojím najväčším obchodným partnerom snažilo zmierniť.


Argentínsky prezident Javier Milei v nedeľu opäť ostro zaútočil na svojho brazílskeho kolegu Luiza Inácia Lulu da Silvu a označil ho za zlodeja a skorumpovaného politika.

Pokračoval tak v slovnej prestrelke, ktorá minulý týždeň vyvolala diplomatický spor medzi oboma krajinami.

„Je to zlodej, je skorumpovaný, bol odsúdený za krádež a korupciu a bol vo väzení, takže je pravda, že ho môžeme označiť za odsúdenca,“ povedal Milei v rozhovore pre televíziu LN+.

Ideologické rozdiely


Podobné výroky predniesol už počas minulotýždňového prejavu v Brazílii, kde podporil Flávia Bolsonara, pravicového súpera Lulu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Brazília následne povolala svojho veľvyslanca v Argentíne na konzultácie.

Buenos Aires sa neskôr pokúsilo spor so svojím najväčším obchodným partnerom zmierniť a označilo ho za dôsledok ideologických a politických rozdielov.

Zlodej zostane zlodejom


Milei však v nedeľu svoje útoky zopakoval. „Nemyslíte si, že agresívne je, keď vás niekto okráda? Nazvať zlodeja zlodejom je oveľa menej závažné ako samotná krádež,“ vyhlásil.

Lula strávil od apríla 2018 vo väzení 580 dní po odsúdení v rozsiahlej protikorupčnej kauze Lava Jato. Jeho odsúdenie neskôr zrušili z procesných dôvodov a sudcu, ktorý prípad viedol, následne označili za zaujatého.


Zdroj: SITA.sk - Milei opäť tvrdo zaútočil na Lulu, označil ho za zlodeja a skorumpovaného politika © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Argentínsky prezident Brazílsky prezident Osočovanie Urážky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Uniknutá nahrávka z FPU: Kornaj hovorí o tlakoch „zhora“ pri prideľovaní dotácií, spomenul aj Machalu
<< predchádzajúci článok
Vzájomné útoky Ruska a Ukrajiny si vyžiadali najmenej 14 obetí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 