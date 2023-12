Courchevel 2023: Petra Vlhová vyhrala slalom vo francúzskom Courcheveli

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zvíťazila vo štvrtkovom slalome Svetového pohára vo francúzskom stredisku Courchevel a zaknihovala jubilejný 30. triumf v prestížnom seriáli. Na druhú priečku odsunula celkovú líderku Američanku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá stratila 24 stotín. Pódium doplnila Rakúšanka Katharina Truppeová s priepastným mankom 2,06 sekundy.



"Veľmi sa teším z tohto víťazstva, pretože sa cítim veľmi dobre, lyžujem skvelo. Ide o to, kto urobí menej chýb a kto dá jazdu lepšie. Je to náročné súperiť s Mikaelou, ale posúvame sa navzájom. Máme za sebou skvelý týždeň a celý môj tím pracoval na 150 percent, všetko sme dali do techniky a lyžovania, aby som znovu nadobudla pocit, ktorý som mala v Levi. Som šťastná, že sa práca vyplatila a že sme dokázali opäť byť na najvyššom stupienku," uviedla Vlhová pre televíziu JOJ Šport bezprostredne po druhej výhre v sezóne.



Pred druhým kolom sa v Courcheveli ochladilo a začalo husto snežiť. Podmienky navyše výrazne sťažovala hustá hmla, ktorá zahalila trať. Tá bola pripravená v rýchlejšej verzii a pretekárky mohli svoje lyže viac pustiť.



V náročných podmienkach ako predposledná vyšla na trať Vlhová so stratou 17 stotín na Shiffrinovú. Dvadsaťosemročná Slovenka išla od úvodu svoju finálovú jazdu jednoznačne na víťazstvo. Dolu svahom sa pustila typickým agresívnym štýlom a bezchybnou jazdou výrazne dostala Shiffrinovú pod tlak. Líderka celkového poradia už nedokázala reagovať a dopriala Vlhovej radosť z premiérového triumfu v Courcheveli. Preteky štartovali pod umelým osvetlením, čo zo štatistického hľadiska Vlhovej vyhovovalo. Zlatá olympijská medailistka z Pekingu to potvrdila aj na trati a vyhrala už 14 z 21 "nočných" slalomov. Pre Vlhovú to bolo piate pódiové umiestnenie v sezóne, po slalome vo fínskom Levi druhé prvenstvo. V celkovom poradí SP sa v slalome posunula na 2. miesto o 90 bodov pred Nemku Lenu Dürrovú, na Shiffrinovú stráca 50 b.

Dôležitým základom víťazstva pre slovenskú lyžiarku bolo prvé kolo, ktoré postavil jej švajčiarsky tréner Mauro Pini. Vlhová výhodu "trate na mieru" využila a po prvom kole strácala iba 17 stotín na líderku Shiffrinovú a spolu s ňou dominovali celej štartovej listine. Vlhovú na druhú priečku odsunulo iba zaváhanie v druhej pasáži svahu, napriek tomu si vypracovala dobrú východiskovú pozíciu, čo zúročila v druhej jazde.



Medzi sviatkami lyžiarky zavítajú do rakúskeho Lienzu, kde 28. a 29. decembra absolvujú obrovský slalom a slalom.

