Profesor Krčméry nikdy neorganizoval očkovanie v Afrike, polícia vyvracia hoax

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Infektológ Vladimír Krčméry , ktorý je aj členom epidemiologického konzília vlády, nikdy neorganizoval očkovanie v Afrike. Venoval sa tam liečbe malárie a HIV bez použitia vakcinácie. Polícia o tom informovala vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti. Reaguje tak na hoax, ktorý šírilo dezinformačné rádio Infovojna. Odvoláva sa pritom na rozhovor, ktorý Krčméry k tejto téme poskytol Denníku N.Rádio Infovojna odvysielalo slová ženy žijúcej v Egypte, ktorá o Krčmérym rozprávala, že má údajne „zakázaný vstup do strednej Afriky, lebo tam robil zakázané pokusy s vakcínami“. Polícia upozorňuje, že infektológ Krčméry pôsobil v Ugande, Sudáne a Keni, nie v Stredoafrtickej republike. Afriku naposledy navštívil Afriku v roku 2017 a voči šíriteľom falošných správ zvažuje právne kroky.„Prečo sa konšpirátori neštítia šíriť klamstvá o konkrétnej osobe? Sú zúfalí. Nevedia, ako inak by mali presviedčať ostatných ľudí o svojich názoroch, a preto zachádzajú do najväčšieho suterénu - vybrali si tvár očkovacej kampane. Sú ochotní vymyslieť si čokoľvek a ublížiť akokoľvek,“ uzavrela polícia.