Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 27.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alexander
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. februára 2026

Milióny z Plánu obnovy idú firmám s jednoeurovými tržbami, Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ministerka investícií Opozícia Plán obnovy a odolnosti SR

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že výzvy z Plánu ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 02 27 o 13.53.32 676x369 27.2.2026 (SITA.sk) -



Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že výzvy z Plánu obnovy v hodnote 58 miliónov eur určené na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie sú netransparentné a „smrdia zlodejinou“. Na Generálnu prokuratúru SR a aj na Európsku prokuratúru podáva trestné oznámenie.

Podľa poslanca za PS Jána Hargaša existujú vážne podozrenia z manipulácie hodnotiaceho procesu a z konfliktu záujmov niektorých hodnotiteľov. Tí mali podľa jeho slov pôsobiť aj vo firmách, ktoré sa o podporu uchádzali. Hodnotitelia mali postupovať podľa príručky, ktorá im však nebola doručená a mala byť vypracovaná dodatočne. Povinné školenia údajne neabsolvovali všetci hodnotitelia. Otázniky podľa neho vyvoláva aj to, že vedenie rezortu si malo vyžiadať zoznam hodnotiteľov konkrétnej výzvy.

Sporné firmy a miliónové dotácie


Hargaš kritizoval, že finančnú podporu majú získať firmy s minimálnou ekonomickou aktivitou. Ako príklad uviedol spoločnosť Forecast AI s tržbami jedno euro v roku 2024, ktorá má získať viac ako milión eur. Trust Identity má dostať takmer päť miliónov eur, Trexima Bratislava približne 400-tisíc eur. FIM Consult získala 1,3 milióna eur napriek tržbám pod 30-tisíc eur. Dotácie majú smerovať aj spoločnostiam Adit Agency a Elúzia s.r.o., pri ktorých PS poukazuje na krátku históriu výskumno-vývojovej činnosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


PS v 13-stranovom podaní namieta podozrenia zo subvenčného podvodu, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa Hargaša majú peniaze z Plánu obnovy slúžiť na rozvoj krajiny, nie „ako bankomat pre spriaznené firmy“.

MIRRI obvinenia odmieta


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) obvinenia odmieta. Rezort tvrdí, že hodnotenie výzvy prebehlo v súlade so zákonnými pravidlami a mechanizmami Plánu obnovy, ktoré podliehajú viacúrovňovej kontrole na národnej aj európskej úrovni. Zdôrazňuje, že ešte pred odborným hodnotením prešli všetky žiadosti vecnou aj reputačnou kontrolou, vrátane preverovania vlastníckych väzieb a možných konfliktov záujmov. Hodnotitelia podľa rezortu podpísali čestné vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov a boli vyberaní štandardným postupom.

Ministerstvo zároveň pripomenulo, že minister Samuel Migaľ v minulosti zastavil inú výzvu pre vážne pochybnosti o niektorých projektoch a možných personálnych prepojeniach. „Pre kontext je ešte dôležité pripomenúť, že súčasné vedenie MIRRI zároveň odhalilo a podalo podnety v siedmich prípadoch podozrení zo zneužitia európskych prostriedkov, zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušovania pravidiel verejného obstarávania počas pôsobenia Jána Hargaša na rezorte, ako aj v jednom prípade, ktorý sa týka priamo bývalého štátneho tajomníka. Dnešnú tlačovku preto rezort vníma skôr ako pomstu, než konštruktívnu kritiku,“ uviedlo MIRRI vo svojej reakcii.







Zdroj: SITA.sk - Milióny z Plánu obnovy idú firmám s jednoeurovými tržbami, Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ministerka investícií Opozícia Plán obnovy a odolnosti SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mohla vláda v demisii darovať vojenskú techniku Ukrajine? Andrassy hovorí, že ide o ústavnú, nie kontrolórsku otázku
<< predchádzajúci článok
Projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb končí, Bajo Holečková hovorí o dôležitom sociálnom nástroji

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 