Piatok 27.2.2026
Úvodná strana
27. februára 2026
Projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb končí, Bajo Holečková hovorí o dôležitom sociálnom nástroji
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška. Podľa liberálov samosprávy po celom Slovensku hlásia, že ...
27.2.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška. Podľa liberálov samosprávy po celom Slovensku hlásia, že projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) končí a nie je zaistené jeho ďalšie financovanie.
Podľa zástupcov strany je to pritom osvedčený nástroj, ktorý pomáha zlepšovať bezpečnosť aj spolužitie v obciach s marginalizovanými komunitami. Avizujú, že na najbližšej parlamentnej schôdzi navrhnú systémovú kontrolu úradu splnomocnenca. Podľa poslanca Vladimíra Ledeckého sú samosprávy oprávnene znepokojené.
„Ozývajú sa nám obce a mestá, že MOPS končí a štát nezabezpečil pokračovanie financovania. Tento projekt je pozitívne hodnotený starostami aj primátormi. Pomáha v teréne, zlepšuje bezpečnosť a komunikáciu s komunitami. A dnes im splnomocnenec odkazuje, že na to nemá zdroje,“ tvrdí Ledecký. Považuje to za o to absurdnejšie, že peniaze sa mali míňať na pochybné projekty.
„Boli tu desiatky miliónov na nezmyselné projekty – 60 miliónov na sadenie stromčekov, milióny na mediálny dom, 17 miliónov na projekt základných zručností, ktorý sa skončil skôr než začal. V akčnom pláne sú ďalšie projekty, napríklad 20 miliónov eur na mentoring, kde to vychádza 73-tisíc eur na jedného človeka. A na osvedčený projekt MOPS peniaze zrazu nie sú,“ vraví poslanec.
Ledecký doplnil, že navrhnú kontrolu úradu splnomocnenca, poukázal, že tento úrad má stovky zamestnancov a rozpočet vyše miliardy eur v programovacom období. Navrhnúť chcú i to, aby splnomocnenec musel pravidelne predkladať správu Národnej rade SR.
„Vláda hovorí, že nám chýba 150-tisíc ľudí v priemysle, no desaťtisíce ľudí z marginalizovaných komunít máme na úradoch práce. Potrebujú pomoc dostať sa do práce – nie ďalšie papierové projekty bez efektu,“ myslí si. Poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a kandidát na predsedu kraja župana Henrich Varga tiež poukázal na širší problém financovania samospráv.
„Obce a mestá patria medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie v krajine, no štát ich necháva odkázané na dočasné projekty a eurofondy. Keď sa peniaze minú, projekty skončia. Takto sa nedá budovať stabilita. MOPS sa osvedčil aj v Nitre – pomáha v uliciach, v centre mesta, v komunitách. Títo ľudia majú pozitívny vplyv a dokážu riešiť konflikty aj komunikovať s obyvateľmi,“ uviedol Varga. Dodal, že vláda by mala zabezpečiť kontinuitu projektu.
„Nemôže to byť tak, že projekt začne, skončí, znovu začne a opäť skončí,“ podotkol, zdôrazňujúc potrebu systémového riešenia a stabilného financovania, či už cez úrad splnomocnenca, alebo priamo rozhodnutím vlády. „Tento projekt sa osvedčil a nemôže padnúť len preto, že skončili eurofondy,“ dodal. Poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková poukázala, že MOPS nie sú len bezpečnostné hliadky, ale aj dôležitý sociálny nástroj.
„Tieto hliadky pomáhajú deťom dochádzať do školy, komunikujú s úradmi, riešia konflikty a pôsobia preventívne. Obce, kde sú marginalizované komunity, jasne hovoria, že im MOPS pomáhajú. Problém je, že vždy keď skončia európske peniaze, starostovia musia hľadať nové zdroje a projekt je v ohrození,“ vraví. Upozornila aj na potrebu udržateľnosti a férovosti, podľa nej sa nemožno neustále spoliehať len na eurofondy a je potrebné stabilné financovanie s jasnými pravidlami.
„MOPS majú byť tam, kde sú štatisticky preukázané problémy s bezpečnosťou a spolužitím. Vyzývame splnomocnenca aj vládu, aby okamžite riešili financovanie a zabezpečili pokračovanie tohto projektu. Investovali sme do týchto ľudí a do ich prípravy – nemôžeme ich teraz nechať systémovo padnúť,“ uzavrela Bajo Holečková.
Zdroj: SITA.sk - Projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb končí, Bajo Holečková hovorí o dôležitom sociálnom nástroji © SITA Všetky práva vyhradené.
Kontinuita projektu zabezpečená vládou
