Radíme: Príznaky chrípky a prechladnutia sa líšia

Bratislava 9. októbra (TASR) - Pre mnohých ľudí je náročné rozlíšiť chrípku od iných respiračných infekcií a viacerí si ju mýlia so silným prechladnutím, preto podceňujú liečbu i návštevu lekára. Domnievajú sa, že im postačí samoliečba bez odborného dohľadu. Avšak zatiaľ čo prechladnutie nevzniká náhle z plného zdravia a nie je sprevádzané vysokou teplotou, bolesťami kĺbov a svalov, chrípka sa vyznačuje všetkými týmito príznakmi.Chrípka sa podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR prejavuje aj suchým a dráždivým kašľom, často sa objavuje zimnica a triaška. Po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla. Chrípka je vírusové ochorenie, preto sa nelieči antibiotikami. Jej liečba spočíva v zmierňovaní príznakov podávaním liekov na zníženie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti hlavy, proti zápalu dýchacích ciest. Treba si dopriať veľa spánku a teplého čaju.„Neraz sme svedkami toho, že mnohí s kašľom, bolesťami hrdla a často aj so zvýšenou teplotou či horúčkou sa pohybujú po vonku, v obchodoch, cestujú v dopravných prostriedkoch, chodia do práce či školy a navštevujú rôzne spoločenské podujatia. Škodia tým nielen okoliu v podobe rizika ohrozenia zdravia, ale aj sebe,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. „Chorobu je potrebné vyležať doma na lôžku a je dôležité riadiť sa v liečbe pokynmi ošetrujúceho lekára. Klinický stav ochorenia sa bez liečby pod dohľadom odborníka môže skomplikovať,“ upozornil.Zatiaľ čo z prechladnutia, ktorého typickými úvodnými príznakmi sú nádcha, kýchanie, slziace oči a podráždené hrdlo, sa dá uzdraviť aj po niekoľkých dňoch, pri chrípke k úplnému uzdraveniu obyčajne dôjde do dvoch až štyroch týždňov od prvých príznakov.V predškolských zariadeniach je v chrípkovej sezóne potrebné zo zákona vykonávať takzvaný ranný filter, vďaka ktorému by mala poverená osoba, teda zväčša pedagóg, každé ráno skontrolovať deti a v zmysle ochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa.