Militantné hnutie Hamas sa nabúralo do smartfónov izraelských vojakov, hackeri sa vydávali za ženy

17.2.2020 (Webnoviny.sk) - Palestínske militantné hnutie Hamas sa nabúralo do smartfónov desiatok izraelských vojakov. Jeho hackeri sa vydávali za ženy, posielali im falošné fotografie a nalákali ich, aby si stiahli aplikáciu, ktorá im umožnila prístup do ich zariadení.Ako uviedol hovorca izraelskej armády Jonathan Conricus, pred odhalením podvodu nedošlo "k žiadnemu závažnému úniku informácií".Bol to už tretí takýto pokus o infiltráciu mobilov izraelských vojakov za posledné roky a podľa Conricusa bol dosiaľ najsofistikovanejší."Vidíme, že sa učia a zlepšujú sa," cituje hovorcu spravodajský portál BBC.Hackeri sa vydávali za mladé ženy so zlou hebrejčinou, pričom tvrdili, že sú imigrantky alebo majú poruchy zraku alebo sluchu, aby boli presvedčiví.Po tom, čo sa spriatelili s vojakmi, poslali im odkazy, ktoré im mali umožniť vymieňať si fotografie.V skutočnosti si však vojaci stiahli škodlivý softvér, ktorý do ich zariadení nainštaloval vírus a hackerom sprístupnil ich dáta vrátane polohy, obrázkov a kontaktov. Okrem toho tiež hackeri mohli na diaľku manipulovať s napadnutým telefónom, fotografovať alebo nahrávať bez toho, aby o tom vedel majiteľ.Izraelské ozbrojené sily podľa Conricusa odhalili komplot pred niekoľkými mesiacmi, ale nechali ho pokračovať pod dohľadom, až kým ho nezastavili.Armáda už v minulosti varovala svojich vojakov, aby boli ostražití pri používaní mobilov, a vydala inštrukcie v snahe zabrániť hackerským útokom.