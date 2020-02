Objaví sa nové video z rovnakého zdroja, avizuje Kiska a požiadal hackerov o spoluprácu

Kauza pozemkov vo Veľkom Slavkove

Trestné oznámenie

17.2.2020 (Webnoviny.sk) - Za videom, ktoré má dokazovať, že exprezident Andrej Kiska vedel o problémoch s pozemkami vo Veľkom Slavkove, stojí človek „veľmi blízky“ strane Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) . Povedal to v pondelok šéf strany Za ľudí Andrej Kiska s tým, že má signál o ďalšom videu, ktoré sa má objaviť a má pochádzať z rovnakého zdroja.Na videu, ktoré zverejnil anonym minulý týždeň, sa rozprávajú Milan Reichel a podnikateľ Michal Šuliga. Ten okrem iného hovoril, že Kiska má aj čierne peniaze a potrebuje ich investovať. Šuliga svojho času sprostredkoval Kiskovi predaj pozemkov vo Veľkom Slavkove.Prezident sa o ne súdil s poškodeným Jánom Francom. Súd konštatoval, že Kiska nevedel o predošlom majetkovom nevysporiadaní sa.Podľa Kisku experti ukázali, že pri natáčaní videa Šuligu s Reichelom bola kamera postavená na biliardovom stole a obaja aktéri ju museli vidieť. Ako ďalej šéf Za ľudí uviedol, podľa expertov išlo o záznam z profesionálnej kamery, celá scéna bola nasvietená a zvuk bol dodatočne zmixovaný.Kiska požiadal etických hekerov, aby pomohli zistiť, kto bol odosielateľom nahrávky. „Dopracovali sa k niektorým zaujímavým informáciám, ktoré odovzdám polícii,“ povedal Kiska.Podľa neho polícia má možnosť požiadať spoločnosť Google o spoluprácu a zistenie, kto nahrávku poslal, a kto bol objednávateľom „tejto špinavej kampane“.Kiska dodal, že by bolo najlepšie, keby sa polícia dopracovala k výsledkom vyšetrovania ešte pred koncom volebnej kampane. Exprezident v tejto veci podal trestné oznámenie.Predseda Smeru-SD Robert Fico minulý týždeň odmietol, aby bol spájaný s videom o Kiskovi. „Je to smiešne. Tento upotený pán z Popradu by sa mal konečne spamätať. Mňa absolútne nezaujíma, kde je, čo je. Je to vec orgánov činných v trestnom konaní,“ poznamenal Fico.