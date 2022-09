Berlusconi chce spolu s Merkelovou sprostredkovať ukončenie vojny na Ukrajine, Putin sa mu zdá byť odolný

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi povedal, že by chcel pôsobiť ako sprostredkovateľ pri rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom spoločne s bývalou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na taliansky denník Corriere Della Sera.„S Merkelovou by som sa chcel pokúsiť presvedčiť a sprostredkovať ukončenie konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. Momentálne nevidím pre Putina žiadne ekonomické straty. Zdá sa mi, že je celkom schopný odolať sankciám a zastropovaniu cien plynu,“ povedal Berlusconi.Na tieto slová zareagovala kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s tým, že niekdajší lídri Talianska a Nemecka na takéto rokovania nemajú právomoc.„Podivné návrhy niektorých osobností stať sa mediátormi medzi Ukrajinou a Ruskom by sa mali považovať za pokus využiť tému Ukrajiny na oživenie mena v ich krajinách. Každý mediátor musí mať dôveru, autoritu, relevantnosť. Berlusconi ani Merkelová to rozhodne nemajú,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter Zelenského poradca Mychajlo Podoľak