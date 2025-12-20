|
Sobota 20.12.2025
|Denník - Správy
20. decembra 2025
Opitý vodič skončil s autom v rodinnom dome, dychová skúška ukázala vyše 2 promile – FOTO
Opitý vodič zdemoloval stenu rodinného domu. Informovali o tom žilinskí policajti na sociálnej sieti. Ako spresnili, nehoda sa stala v sobotu v ranných hodinách v obci ...
20.12.2025 (SITA.sk) - Opitý vodič zdemoloval stenu rodinného domu. Informovali o tom žilinskí policajti na sociálnej sieti. Ako spresnili, nehoda sa stala v sobotu v ranných hodinách v obci Gbeľany.
Za volantom auta značky VW sedel 45-ročný vodič, ktorý z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti cesty. Následne narazil do stĺpa verejného osvetlenia, prerazil oplotenie a následne narazil do steny rodinného domu. Policajti u vodiča vykonali dychovú skúšku, ktorá ukázala výsledok 0,97 mg/l, čo je 2,02 promile.
Polícia informovala, že pri nehode sa nikto nezranil. Vodiča obmedzili na osobnej slobode a zadržali mu vodičský preukaz. V súčasnosti už prebieha vyšetrovanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič skončil s autom v rodinnom dome, dychová skúška ukázala vyše 2 promile – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
