|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alžbeta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. novembra 2025
Wolt je kľúčovým partnerom slovenských podnikov, služby si pochvaľujú aj samotní zákazníci
Podniky na Slovensku považujú technologickú službu Wolt za nevyhnutného partnera pre rozvoj a oslovenie nových zákazníkov, vyplýva z prieskumu ...
Zdieľať
19.11.2025 (SITA.sk) - Podniky na Slovensku považujú technologickú službu Wolt za nevyhnutného partnera pre rozvoj a oslovenie nových zákazníkov, vyplýva z prieskumu spoločnosti Copenhagen Economics realizovaného na Slovensku a v ďalších európskych krajinách. Až 80 % slovenských obchodníkov považuje doručovacie platformy za dôležité pri zvyšovaní ziskov, získavaní zákazníkov a raste podnikania.
Najväčšou výhodou partnerstva so spoločnosťou Wolt je podľa 58 % respondentov možnosť osloviť zákazníkov, ktorých by inak nedokázali získať. Online viditeľnosť zabezpečuje platforma 53 % partnerom a polovica z nich eviduje preukázateľný biznisový dopad vrátane zvýšených tržieb. Mnohí oceňujú tiež možnosť ponúknuť zákazníkom rýchle občerstvenie, pričom väčšina objednávok z Woltu je doručená kuriérmi do 30 minút.
Tomáš Kubík, hovorca Woltu pre Slovensko a Česko, zdôraznil, že platforma pomáha reštauráciám a obchodom rozširovať zákaznícku základňu, čo podporuje ich rast a pozitívne vplýva na miestne podnikanie. Partnerom Woltu tiež prináša úsporu času a nákladov.
Pozitívne hodnotia služby Woltu aj samotní zákazníci. 66 % respondentov uviedlo, že najväčšou výhodou je doručenie jedál a produktov priamo domov. Pre 48 % používateľov služba znamená menej starostí s plánovaním a prípravou jedla a 46 % si váži, že im Wolt uľahčuje každodenný život a dáva viac času na rodinu, prácu či štúdium.
Služba zároveň pomáha objavovať nové možnosti – 78 % užívateľov uviedlo, že vďaka Woltu spoznali reštaurácie, ktoré by inak nevyskúšali, a 70 % z nich si v týchto prevádzkach objednalo opakovane. Okrem toho viac než 40 % zákazníkov využíva Woltu aj na objednávky pre iné osoby, pričom 25 % to robí niekoľkokrát ročne a 8 % aspoň raz mesačne.
Prieskum sa uskutočnil online medzi 1 920 respondentmi z Európskej únie, pričom na Slovensku bolo oslovených 251 respondentov. Okrem Slovenska bol prieskum realizovaný v ďalších 17 krajinách EÚ vrátane Rakúska, Česka, Nemecka či Maďarska. Interné dáta Woltu tento trend potvrdzujú.
Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách, ktorá vyvíja platformu pre lokálny obchod spájajúcu zákazníkov s predajcami a doručovateľmi jedál, potravín či iného tovaru. Spoločnosť vznikla v roku 2014 a od roku 2022 je súčasťou firmy DoorDash. Na Slovensku pôsobí od septembra 2019 a je dostupná vo viac než 70 mestách.
Zdroj: SITA.sk - Wolt je kľúčovým partnerom slovenských podnikov, služby si pochvaľujú aj samotní zákazníci © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčšou výhodou partnerstva so spoločnosťou Wolt je podľa 58 % respondentov možnosť osloviť zákazníkov, ktorých by inak nedokázali získať. Online viditeľnosť zabezpečuje platforma 53 % partnerom a polovica z nich eviduje preukázateľný biznisový dopad vrátane zvýšených tržieb. Mnohí oceňujú tiež možnosť ponúknuť zákazníkom rýchle občerstvenie, pričom väčšina objednávok z Woltu je doručená kuriérmi do 30 minút.
Pozitíva pre partnerov i zákazníkov
Tomáš Kubík, hovorca Woltu pre Slovensko a Česko, zdôraznil, že platforma pomáha reštauráciám a obchodom rozširovať zákaznícku základňu, čo podporuje ich rast a pozitívne vplýva na miestne podnikanie. Partnerom Woltu tiež prináša úsporu času a nákladov.
Pozitívne hodnotia služby Woltu aj samotní zákazníci. 66 % respondentov uviedlo, že najväčšou výhodou je doručenie jedál a produktov priamo domov. Pre 48 % používateľov služba znamená menej starostí s plánovaním a prípravou jedla a 46 % si váži, že im Wolt uľahčuje každodenný život a dáva viac času na rodinu, prácu či štúdium.
Objavovanie nových možností
Služba zároveň pomáha objavovať nové možnosti – 78 % užívateľov uviedlo, že vďaka Woltu spoznali reštaurácie, ktoré by inak nevyskúšali, a 70 % z nich si v týchto prevádzkach objednalo opakovane. Okrem toho viac než 40 % zákazníkov využíva Woltu aj na objednávky pre iné osoby, pričom 25 % to robí niekoľkokrát ročne a 8 % aspoň raz mesačne.
Prieskum sa uskutočnil online medzi 1 920 respondentmi z Európskej únie, pričom na Slovensku bolo oslovených 251 respondentov. Okrem Slovenska bol prieskum realizovaný v ďalších 17 krajinách EÚ vrátane Rakúska, Česka, Nemecka či Maďarska. Interné dáta Woltu tento trend potvrdzujú.
Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách, ktorá vyvíja platformu pre lokálny obchod spájajúcu zákazníkov s predajcami a doručovateľmi jedál, potravín či iného tovaru. Spoločnosť vznikla v roku 2014 a od roku 2022 je súčasťou firmy DoorDash. Na Slovensku pôsobí od septembra 2019 a je dostupná vo viac než 70 mestách.
Zdroj: SITA.sk - Wolt je kľúčovým partnerom slovenských podnikov, služby si pochvaľujú aj samotní zákazníci © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Treba vidieť a vnímať ich potreby. Aj nevidiace deti z Levoče majú svoje priania
Treba vidieť a vnímať ich potreby. Aj nevidiace deti z Levoče majú svoje priania
<< predchádzajúci článok
Mimoriadne udalosti ničili majetok aj infraštruktúru, štát posiela obciam milióny na obnovu
Mimoriadne udalosti ničili majetok aj infraštruktúru, štát posiela obciam milióny na obnovu