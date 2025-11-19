Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Wolt je kľúčovým partnerom slovenských podnikov, služby si pochvaľujú aj samotní zákazníci


Podniky na Slovensku považujú technologickú službu Wolt za nevyhnutného partnera pre rozvoj a oslovenie nových zákazníkov, vyplýva z prieskumu ...



Zdieľať
wolt kurier 1 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Podniky na Slovensku považujú technologickú službu Wolt za nevyhnutného partnera pre rozvoj a oslovenie nových zákazníkov, vyplýva z prieskumu spoločnosti Copenhagen Economics realizovaného na Slovensku a v ďalších európskych krajinách. Až 80 % slovenských obchodníkov považuje doručovacie platformy za dôležité pri zvyšovaní ziskov, získavaní zákazníkov a raste podnikania.


Najväčšou výhodou partnerstva so spoločnosťou Wolt je podľa 58 % respondentov možnosť osloviť zákazníkov, ktorých by inak nedokázali získať. Online viditeľnosť zabezpečuje platforma 53 % partnerom a polovica z nich eviduje preukázateľný biznisový dopad vrátane zvýšených tržieb. Mnohí oceňujú tiež možnosť ponúknuť zákazníkom rýchle občerstvenie, pričom väčšina objednávok z Woltu je doručená kuriérmi do 30 minút.

Pozitíva pre partnerov i zákazníkov


Tomáš Kubík, hovorca Woltu pre Slovensko a Česko, zdôraznil, že platforma pomáha reštauráciám a obchodom rozširovať zákaznícku základňu, čo podporuje ich rast a pozitívne vplýva na miestne podnikanie. Partnerom Woltu tiež prináša úsporu času a nákladov.

Pozitívne hodnotia služby Woltu aj samotní zákazníci. 66 % respondentov uviedlo, že najväčšou výhodou je doručenie jedál a produktov priamo domov. Pre 48 % používateľov služba znamená menej starostí s plánovaním a prípravou jedla a 46 % si váži, že im Wolt uľahčuje každodenný život a dáva viac času na rodinu, prácu či štúdium.

Objavovanie nových možností


Služba zároveň pomáha objavovať nové možnosti – 78 % užívateľov uviedlo, že vďaka Woltu spoznali reštaurácie, ktoré by inak nevyskúšali, a 70 % z nich si v týchto prevádzkach objednalo opakovane. Okrem toho viac než 40 % zákazníkov využíva Woltu aj na objednávky pre iné osoby, pričom 25 % to robí niekoľkokrát ročne a 8 % aspoň raz mesačne.

Prieskum sa uskutočnil online medzi 1 920 respondentmi z Európskej únie, pričom na Slovensku bolo oslovených 251 respondentov. Okrem Slovenska bol prieskum realizovaný v ďalších 17 krajinách EÚ vrátane Rakúska, Česka, Nemecka či Maďarska. Interné dáta Woltu tento trend potvrdzujú.


Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách, ktorá vyvíja platformu pre lokálny obchod spájajúcu zákazníkov s predajcami a doručovateľmi jedál, potravín či iného tovaru. Spoločnosť vznikla v roku 2014 a od roku 2022 je súčasťou firmy DoorDash. Na Slovensku pôsobí od septembra 2019 a je dostupná vo viac než 70 mestách.




Zdroj: SITA.sk - Wolt je kľúčovým partnerom slovenských podnikov, služby si pochvaľujú aj samotní zákazníci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prieskum Wolt
