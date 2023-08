Mimoriadnu schôdzu k zásahom NAKA neotvorili, smeráci žiadajú aj koniec Hamrana (video)

Mimoriadnu schôdzu iniciovala strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) spolu s nezaradenými poslancami a kandidátmi Slovenskej národnej strany - Tomášom Tarabom Poslanci podpísaní pod zvolaním mimoriadnej schôdze v návrhu žiadajú povereného ministra vnútra Ľudovíta Ódora , aby odvolal z funkcie policajného prezidenta Štefana Hamrana . Opozičný Smer-SD taktiež chce, aby všetci obvinení vyšetrovatelia NAKA, „tzv. čurillovci“, boli postavení mimo výkon služby.Smer-SD zároveň požaduje, aby prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v pléne parlamentu a informovala o vzniknutej situácii i opatreniach, ktoré prijala v rámci svojich právomocí. Taktiež ju chcú vyzvať k tomu, aby napĺňala základnú povinnosť, a to zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Odobrením uznesenia by žiadosť putovala aj k riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, ktorý by musel NR SR predložiť správu o bezpečnostnej situácii na Slovensku.V Smerom-SD koncipovanom uznesení sa píše, že po minulotýždňovom štvrtkovom zásahu NAKA so súhlasom Úradu špeciálnej prokuratúry proti predstaviteľom Slovenskej informačnej služby (SIS) , Národného bezpečnostného úradu, Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR či prokuratúry sa prehĺbila ústavná a bezpečnostná kríza na Slovensku.Ako uvádza v odôvodnení zvolania mimoriadnej schôdze Sme-SD, policajný zásah NAKA so súhlasom Špeciálnej prokuratúry vyvoláva za hranicami našej krajiny vážne pochybnosti o fungovaní demokratického zriadenia SR. „Tento zásah bude mať ďalekosiahle dôsledky na dôveryhodnosť Slovenska ako demokratickej krajiny," uviedli iniciátori schôdze.