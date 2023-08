Wlachovský považuje inváziu z augusta 1968 za porušenie medzinárodného práva, vyzdvihuje súčasnú pozíciu Slovenska 

Vpád pod falošnou zámienkou

Obyvatelia cítili zradu a poníženie

Momentálne žijeme v slobode a nezávislosti











21.8.2023 (SITA.sk) - Poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský považuje inváziu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 za hrubé porušenie našej suverenity a princípov medzinárodného práva. Podľa šéfa slovenskej diplomacie tiež invázia potvrdila brutalitu totalitnej sovietskej moci.„Tento pustošivý akt násilia mal za cieľ zadusiť nádeje spoločnosti na zmeny a reformy. Československo prepadli jeho spojenci zákerne v noci a pod falošnou zámienkou o akejsi bratskej pomoci či obrane socialistického režimu pred údajnou kontrarevolúciou. Pritom niet pochýb, že išlo predovšetkým o snahu zachovať sféry vplyvu a mocenské záujmy Kremľa,“ uviedol pri príležitosti 55. výročia začiatku okupácie Wlachovský.Podľa ministra je tiež odsúdeniahodná ochota poniektorých vtedajších členov politickej garnitúry pomáhať okupantom a zľahčovať následky okupácie Československa.„Invázia bola tragickým okamihom pre slovenský i český národ. Okupanti za sebou zanechali desiatky mŕtvych, priniesli hrôzu a diktát vrátane cenzúry či obmedzovania ľudských práv, čím zmarili túžby miliónov ľudí po slobodnejšom živote. Obyvatelia Československa oprávnene pociťovali zradu a poníženie,“ vraví minister a upozorňuje, že by sme nemali zabúdať na to, kto nám spôsobil tieto traumy. Wlachovský je tiež toho názoru, že bez sovietskej podpory z Moskvy by nebolo možné udržiavať normalizačný režim v Československu.Šéf slovenskej diplomacie zároveň vyzdvihol, že v súčasnosti je slobodné a nezávislé Slovensko v inej pozícii. Dobrovoľne a bez nátlaku vstúpilo do euroatlantických štruktúr, pričom minister poukázal na to, že Severoatlantická aliancia (NATO) je postavená na demokratických princípoch a svojmu členstvu poskytuje bezkonkurenčné bezpečnostné garancie.„Kým Varšavská zmluva sa zmohla akurát tak na okupáciu svojho člena, NATO nás dlhodobo chráni. Kým Varšavskú zmluvu opustili pri prvej príležitosti viacerí jej zakladajúci členovia, NATO sa naďalej rozširuje a je bezpečnostným základom pre náš slobodný rozvoj, čo nám umožňuje aj ďalšie posilňovanie odolnosti demokracie,“ zakončil Wlachovský.