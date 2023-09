Mimovládka podala trestné oznámenie na Krajniaka, za svoj výrok o LGBTI komunite sa neplánuje ospravedlniť (video)

Pliagy šíri on

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Za svoj výrok sa neospravedlní

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.9.2023 (SITA.sk) - Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) podala na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na exministra práce a poslanca NR SR za stranu Sme rodina Podobne ako v prípade predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského , tak aj v prípade Krajniaka, je predmetom jeho vyjadrenie o LGBTI komunite. Informoval o tom IĽP.„Krajniak má v jednej veci pravdu, že takzvaná gender ideológia a LGBT ideológia sú pliagy. Sú to totiž konšpirácie o údajnom sprisahaní alebo koordinovanom útoku zo Západu s cieľom zničiť tradičné hodnoty a tradičnú rodinu. Problém je v tom, že tieto pliagy tu šíri práve on a ľudia s podobnými názormi. Deformujú verejný diskurz, rozdeľujú spoločnosť a ubližujú menšinám. Žiadame od generálnej prokuratúry rázny postup” uviedla koordinátorka organizácie Dúhové Slovensko n.o. Zuzana Slamená.„Jeho vyjadrenia možno prirovnať k dehumanizujúcemu jazyku, akým hovorili nacisti o budúcich obetiach holokaustu. Vieme teda, kam takéto výroky politikov vedú a preto ich nemôžeme a nebudeme akceptovať,“ doplnil riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového PRIDE Krajniak na svojom facebookovom profile súhlasil s Majerským a jeho výrokom, že LGBTI komunita je „pliaga". „LGBTI, transgender, gender ideológia je hrozba a pliaga pre Slovensko," napísal Krajniak.Majerský sa za svoj výrok ospravedlnil a tvrdí, že prišlo k nedorozumeniu. Krajniak však v príspevku píše, že sa zaň nikdy neospravedlní a myslí ho vážne.