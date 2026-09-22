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22. septembra 2026

Zelenskyj sa cestou na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku stretol s riaditeľom CIA


Tagy: Mierové rokovania ukrajinsko-americké vzťahy Ukrajinský prezident Ústredná spravodajská služba CIA Vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident sa s Johnom Ratcliffom stretol počas medzipristátia v Írsku, rozhovor sa uskutočnil v úzkom kruhu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ...



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un_general_assembly_16984 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident sa s Johnom Ratcliffom stretol počas medzipristátia v Írsku, rozhovor sa uskutočnil v úzkom kruhu.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa počas cesty do New Yorku stretol v Írsku s riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johnom Ratcliffom, uviedol v utorok vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ.

Zelenskyj pricestoval v pondelok večer do New Yorku, kde sa má zúčastniť na Valnom zhromaždení OSN a stretnúť sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v čase, keď Washington zintenzívňuje úsilie o sprostredkovanie ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine.

Tajná schôdzka


Ukrajinský predstaviteľ, ktorý s novinármi hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že Zelenskyj sa s Ratcliffom stretol počas medzipristátia na doplnenie paliva na letisku Shannon na západe Írska.

Schôdzka sa uskutočnila necelý mesiac po nezvyčajnej návšteve Ratcliffa v Moskve, kde rokoval s predstaviteľmi ruských spravodajských služieb.

Zelenskyj a Ratcliffe podľa ukrajinského predstaviteľa absolvovali „súkromný rozhovor“ v „malom“ kruhu.

Rusko trvá na svojom


Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner navštívili začiatkom septembra Kyjev aj Moskvu, kde rokovali so Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Pre oboch išlo o prvú návštevu Kyjeva.

Witkoff a Kushner po rokovaniach hovorili o pokroku, neoznámili však žiadny zásadný prelom v snahách ukončiť ruskú inváziu.

Rusko zároveň nezmierilo svoje maximálne požiadavky. Kremeľ naďalej požaduje úplnú kontrolu nad ukrajinskou Doneckou oblasťou.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj sa cestou na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku stretol s riaditeľom CIA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania ukrajinsko-americké vzťahy Ukrajinský prezident Ústredná spravodajská služba CIA Vojna na Ukrajine
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