Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. januára 2026

Mimovládky spustili podpisovú akciu, poslancov ňou žiadajú odmietnuť dva nebezpečné zákony


Tagy: Extrémizmus Mimovládne organizácie Novela Trestného zákona podpisová akcia

Mimovládne organizácie spustili podpisovú akciu proti legalizácii extrémizmu a utajovaniu majetkov politikov. ...



Zdieľať
fc8a3569 min 676x451 14.1.2026 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie spustili podpisovú akciu proti legalizácii extrémizmu a utajovaniu majetkov politikov. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu, ktorá podpisovú akciu spustila spoločne s občianskym združením Mladí proti fašizmu.


Reagujú tak na návrh novely Trestného zákona z dielne Slovenskej národnej strany (SNS). Návrh mimovládky považujú za nebezpečný, pretože uvoľňuje ruky extrémistom. Súčasne majú problém aj s novelou zákona o katastri, ktorá zase trestá tých, ktorí kontrolujú majetky politikov. Organizácie tak žiadajú, aby poslanci tieto dve novely odmietli.

Slovensko sa ocitlo na križovatke


Signatári sú toho názoru, že sa SR ocitla na križovatke, kde vládna moc podniká frontálny útok na základy slobody. Spomínané novely vnímajú ako cielenú snahu o likvidáciu transparentnosti a rezignáciu štátu na ochranu občanov pred nenávisťou. Návrh novely Trestného zákona z dielne SNS je podľa mimovládok priamym ohrozením bezpečnosti.

"Návrh počíta s vypustením trestných činov výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu a znižuje trestné sadzby za prejavy sympatií k hnutiam potláčajúcim základné práva," upozornili organizácie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Sloboda prejavu nie je nekonečná


Marek Mach z iniciatívy Mladí proti fašizmu zdôraznil, že úlohou štátu má byť ochrana slušných občanov, nie tých, ktorí páchajú zlo. "Štát, ktorý rezignuje na postihovanie šírenia neonacistických či nenávistných materiálov, práve túto základnú úlohu stratí. Sloboda prejavu nie je nekonečná. Končí sa tam, kde dochádza k sympatizovaniu s nenávisťou vedúcou k násiliu. Odmietame, aby štát legalizoval oslavovanie vrahov a diktátorov len preto, aby zabezpečil beztrestnosť pre konkrétne stíhané osoby," povedal Mach.

Súbežne so snahou uvoľniť pravidlá pre extrémistov prichádza vláda aj s novelou zákona o katastri. Organizácie upozornili, že tá zakazuje používať údaje z katastra na vyhodnocovanie majetkových pomerov a ekonomického správania osôb. Za následok to podľa mimovládok bude mať to, že porovnanie luxusného majetku verejných funkcionárov s ich legálnymi príjmami bude nezákonným "profilovaním".

Transparentnosť nie je šikanovaním politikov


Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková vyhlásila, že transparentnosť nie je šikanovaním politikov, ale základným nástrojom boja proti korupcii.

"Tento krok zásadným spôsobom obmedzuje investigatívnu žurnalistiku a prácu protikorupčných organizácií. Slovensko sa vracia do éry netransparentnosti, kde pôvod majetku mocných zostáva štátnym tajomstvom a pravda o nich sa stáva nežiaducou," myslí si Petková.

Organizácie tak spoločne vyzývajú poslancov parlamentu, aby pri hlasovaní o týchto novelách uprednostnili verejný záujem pred snahou o toleranciu extrémizmu či zakrývanie majetkov. Žiadajú poslancov, aby návrhy zákonov odmietli.


Zdroj: SITA.sk - Mimovládky spustili podpisovú akciu, poslancov ňou žiadajú odmietnuť dva nebezpečné zákony © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus Mimovládne organizácie Novela Trestného zákona podpisová akcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polovica mestských častí Bratislavy nedostala financie, PS kritizuje vládu na výjazdovom rokovaní
<< predchádzajúci článok
Protifašistickí bojovníci odmietajú zľahčovanie extrémizmu a vyzývajú na hodnotovo ukotvený prístup k legislatíve

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 