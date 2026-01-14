|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 15.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. januára 2026
Polovica mestských častí Bratislavy nedostala financie, PS kritizuje vládu na výjazdovom rokovaní
Až polovica mestských častí Bratislavy nedostala na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Petržalke jediné euro. Upozornilo na to pozičné Progresívne ...
Zdieľať
14.1.2026 (SITA.sk) - Až polovica mestských častí Bratislavy nedostala na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Petržalke jediné euro. Upozornilo na to pozičné Progresívne Slovensko s tým, že mestské časti pritom dlhodobo upozorňujú na potrebu investícií do verejných priestorov, škôl, sociálnych služieb či infraštruktúry.
Vláda však po konsolidačných opatreniach, ktoré výrazne obmedzili rozpočty samospráv, teraz podľa progresívcov ponúka len čiastkové a náhodné riešenia bez jasných kritérií a dlhodobej vízie.
„Samosprávy potrebujú predvídateľné financovanie, nie lotériu podľa straníckej príslušnosti. Podpora sa ušla len niektorým mestským častiam. Až polovica z nich v rámci rokovania nezískala žiadne finančné prostriedky. Nedostali ani zrozumiteľné vysvetlenie či odôvodnenie na základe akých pravidiel sa takto vláda rozhodla," uviedol poslanec progresívcov Marek Lackovič.
Ten poukázal na to, že primátor Bratislavy Matúš Vallo získal financie len na kúsok chodníka pred úradom vlády. „Takéto detinské správanie ilustruje nielen prízemnú úroveň súčasnej vlády, ale aj jej reálny záujem o problémy ľudí v mestách a obciach," doplnil poslanec
V rámci stredajšieho zasadnutia vláda na projekty v rámci Bratislavského kraja vyčlenila približne 1,5 milióna eur, pričom ide o sumy od 50 až 100-tisíc eur. Magistrát dostane sumu 40-tisíc eur na rekonštrukciu vjazdu do Úradu vlády SR, čo primátor Matúš Vallo nepovažuje za výhru.
Rokovanie vlády podľa vlastných slov využil najmä na otvorenie viacerých dôležitých tém, ako rekonštrukcia Hlavnej železničnej stanice, rekonštrukcie mostov, ale aj rekonštrukcie pochôdznych terás, tému eurofondových dotácií pre Dopravný podnik Bratislava či tému bezpečnosti v hlavnom meste.
Zdroj: SITA.sk - Polovica mestských častí Bratislavy nedostala financie, PS kritizuje vládu na výjazdovom rokovaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Detinské správanie
Vláda však po konsolidačných opatreniach, ktoré výrazne obmedzili rozpočty samospráv, teraz podľa progresívcov ponúka len čiastkové a náhodné riešenia bez jasných kritérií a dlhodobej vízie.
„Samosprávy potrebujú predvídateľné financovanie, nie lotériu podľa straníckej príslušnosti. Podpora sa ušla len niektorým mestským častiam. Až polovica z nich v rámci rokovania nezískala žiadne finančné prostriedky. Nedostali ani zrozumiteľné vysvetlenie či odôvodnenie na základe akých pravidiel sa takto vláda rozhodla," uviedol poslanec progresívcov Marek Lackovič.
Ten poukázal na to, že primátor Bratislavy Matúš Vallo získal financie len na kúsok chodníka pred úradom vlády. „Takéto detinské správanie ilustruje nielen prízemnú úroveň súčasnej vlády, ale aj jej reálny záujem o problémy ľudí v mestách a obciach," doplnil poslanec
Dôležité témy
V rámci stredajšieho zasadnutia vláda na projekty v rámci Bratislavského kraja vyčlenila približne 1,5 milióna eur, pričom ide o sumy od 50 až 100-tisíc eur. Magistrát dostane sumu 40-tisíc eur na rekonštrukciu vjazdu do Úradu vlády SR, čo primátor Matúš Vallo nepovažuje za výhru.
Rokovanie vlády podľa vlastných slov využil najmä na otvorenie viacerých dôležitých tém, ako rekonštrukcia Hlavnej železničnej stanice, rekonštrukcie mostov, ale aj rekonštrukcie pochôdznych terás, tému eurofondových dotácií pre Dopravný podnik Bratislava či tému bezpečnosti v hlavnom meste.
Zdroj: SITA.sk - Polovica mestských častí Bratislavy nedostala financie, PS kritizuje vládu na výjazdovom rokovaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Novým predsedom Rady pre mediálne služby je Michal Dzurjanin, chce vyvolávať čo najmenej kontroverzií
Novým predsedom Rady pre mediálne služby je Michal Dzurjanin, chce vyvolávať čo najmenej kontroverzií
<< predchádzajúci článok
Mimovládky spustili podpisovú akciu, poslancov ňou žiadajú odmietnuť dva nebezpečné zákony
Mimovládky spustili podpisovú akciu, poslancov ňou žiadajú odmietnuť dva nebezpečné zákony