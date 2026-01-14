Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

14. januára 2026

Polovica mestských častí Bratislavy nedostala financie, PS kritizuje vládu na výjazdovom rokovaní


Tagy: Financovanie samospráv Primátor Bratislavy Výjazdové rokovanie vlády

Až polovica mestských častí Bratislavy nedostala na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Petržalke jediné euro. Upozornilo na to pozičné Progresívne ...



6967bd7a89a98922629962 676x450 14.1.2026 (SITA.sk) - Až polovica mestských častí Bratislavy nedostala na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Petržalke jediné euro. Upozornilo na to pozičné Progresívne Slovensko s tým, že mestské časti pritom dlhodobo upozorňujú na potrebu investícií do verejných priestorov, škôl, sociálnych služieb či infraštruktúry.

Detinské správanie


Vláda však po konsolidačných opatreniach, ktoré výrazne obmedzili rozpočty samospráv, teraz podľa progresívcov ponúka len čiastkové a náhodné riešenia bez jasných kritérií a dlhodobej vízie.

Samosprávy potrebujú predvídateľné financovanie, nie lotériu podľa straníckej príslušnosti. Podpora sa ušla len niektorým mestským častiam. Až polovica z nich v rámci rokovania nezískala žiadne finančné prostriedky. Nedostali ani zrozumiteľné vysvetlenie či odôvodnenie na základe akých pravidiel sa takto vláda rozhodla," uviedol poslanec progresívcov Marek Lackovič.

Ten poukázal na to, že primátor Bratislavy Matúš Vallo získal financie len na kúsok chodníka pred úradom vlády. „Takéto detinské správanie ilustruje nielen prízemnú úroveň súčasnej vlády, ale aj jej reálny záujem o problémy ľudí v mestách a obciach," doplnil poslanec

Dôležité témy


V rámci stredajšieho zasadnutia vláda na projekty v rámci Bratislavského kraja vyčlenila približne 1,5 milióna eur, pričom ide o sumy od 50 až 100-tisíc eur. Magistrát dostane sumu 40-tisíc eur na rekonštrukciu vjazdu do Úradu vlády SR, čo primátor Matúš Vallo nepovažuje za výhru.

Rokovanie vlády podľa vlastných slov využil najmä na otvorenie viacerých dôležitých tém, ako rekonštrukcia Hlavnej železničnej stanice, rekonštrukcie mostov, ale aj rekonštrukcie pochôdznych terás, tému eurofondových dotácií pre Dopravný podnik Bratislava či tému bezpečnosti v hlavnom meste.


Zdroj: SITA.sk - Polovica mestských častí Bratislavy nedostala financie, PS kritizuje vládu na výjazdovom rokovaní © SITA Všetky práva vyhradené.

