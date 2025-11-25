|
Utorok 25.11.2025
|
|Denník - Správy
Parlament sa bude zaoberať návrhom zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov, Gašpar hovorí aj o ďalšom zlučovaní – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koaličná rada Podpredseda parlamentu schôdza parlamentu Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov dostane novú agendu z Ministerstva ...
25.11.2025 (SITA.sk) - Úrad na ochranu oznamovateľov dostane novú agendu z Ministerstva spravodlivosti SR, a preto sa zmení aj jeho názov. Ide o starostlivosť a odškodňovanie obetí trestných činov. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti. Zároveň vláda odsúhlasila aj návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu.
Podľa Gašparových slov bola doterajšia legislatíva zneužitá skupinou vyšetrovateľov známych ako "čurillovci" aj prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry. V diskusii o návrhu podľa neho často zaznievajú nepravdivé informácie. Gašpar tiež prezradil, že z ekonomického hľadiska hovoria aj o tom, že by do neho mohli zlúčiť aj Úrad na ochranu osobných údajov.
"Rozprávame sa o zlučovaní úradov kvôli ekonomickým otázkam a konsolidácii," ozrejmil. Zdôraznil, že ide o diskusiu, tá podľa jeho slov prebieha aj o Protimonopolnom úrade či Úrade pre verejné obstarávanie. Predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter doplnil, že ide o prvý materiál, ktorý prejednajú na začínajúcej parlamentnej schôdzi.
Richter priblížil aj postup počas poslednej riadnej schôdze Národnej rady SR. Na začiatku schôdze zloží sľub náhradník za poslankyňu Janu Vaľovú zo Smeru, ktorá sa pred niekoľkými dňami vzdala poslaneckého mandátu. Nahradí ju Vladimír Macášek, a to na základe poradia na kandidátke.
Richter zdôraznil, že Vaľová je naďalej členkou strany, aj okresnou predsedníčkou Smeru v Humennom. Na aktuálnej schôdzi je viac ako 150 bodov, pričom predseda poslaneckého klubu Smeru predpokladá, že pribudnú aj ďalšie.
Na koaličnej rade boli podľa jeho slov dohodnuté základné piliere schôdze. Všetci koaliční partneri deklarovali, že nebudú hlasovať spolu s opozíciou, rovnako by mali podporiť všetky zákony vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády, aj vládne návrhy zákonov.
Richter sa dotkol aj problematiky toho, že strana Hlas-SD má v pláne nahradiť poslanca Jána Ferenčáka na čele výboru pre európske záležitosti odvolaným podpredsedom vlády Petrom Kmecom, ktorý sa vracia do parlamentu. Poslanecký klub Smeru podľa jeho podpredsedu rešpektuje, že daný post podľa koaličnej zmluvy prináleží Hlasu, no apelujú na kolegov z tejto koaličnej strany k zodpovednosti, aby nenastala podobná situácia, ako v minulosti s inými "rebelmi z Hlasu", Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom.
Situáciu vtedy musel riešiť premiér, Migaľ sa napokon stal ministrom investícií a Šalitroš tajomníkom na jeho rezorte (v tejto skupinke rebelujúcich poslancov bol aj Roman Malatinec, ktorý napokon prestúpil vstúpil do Strany vidieka, a tiež spomínaný Ferenčák, ktorý v Hlase zotrval - pozn. SITA). "Naša podpora je podmienená tým, že bude garantovaná sedemdesiatdeväť vládnych poslancov aj pre ďalšie obdobie," akcentoval Richter.
Ministra dopravy Jozefa Ráža (nom. Smer) pri odvolávaní podržia, podporu mu deklarovali aj ostatní koaliční partneri. Hlas podľa Richterových slov deklaroval, že v žiadnom prípade nemá záujem povaliť vládu, a teda očakáva podporu tejto strany. Pri ostatných návrhoch na odvolávanie iných ministrov je dohoda, že ak sa v parlamente otvoria, bude spoločná rozprava ku všetkým, no hlasovať sa bude o každom odvolávaní osobitne.
Richter pripomenul, že predložený je aj návrh na vyslovenie nedôvery vláde ako celku. Opozícia má podľa neho ambíciu rozdeľovať, priam až huckať koaličných partnerov proti sebe. "Aj po včerajšej koaličnej rade, aj na základe našich poznatkov, chcem ubezpečiť, že sa im to nepodarí. Chcem ubezpečiť, že sme v dostatočnej miere zjednotení a vzájomne sa vieme podporiť. Dokážeme to aj na tejto schôdzi. Opozícii aj po tejto schôdzi ostanú len oči pre plač," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Parlament sa bude zaoberať návrhom zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov, Gašpar hovorí aj o ďalšom zlučovaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
